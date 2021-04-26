أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه إعادة ترسيم الحدود في غرب البلقان وذلك ردا على مذكرة دبلوماسية غير رسمية تقترح ذلك .
وقال المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية إيريك مامير، الإثنين إن التكتل الأوروبي "لا يؤيد على الإطلاق".
وأضاف إيريك مامير، في مؤتمر صحفي :"نحن لسنا مع أي تغيير في الحدود على الإطلاق".
والوثيقة يتداولها مسؤولون في الاتحاد الأوروبي تقترح ضم مناطق من البوسنة في صربيا وكرواتيا لمساعدة اندماج الإقليم في التكتل الأوروبي.
وأثار النقاش حولها قلق البوسنيين الذين اعتبروها تهديدا لوحدة أراضيهم بعد عقدين من حرب في المنطقة نشبت بسبب الصراعات العرقية.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المذكرة التي لم تتبناها أي دولة رسميا.
وبعد تفكك الجمهوريات اليوغوسلافية انضمت كرواتيا وسلوفينيا إلى الاتحاد الأوروبي وتعمل جمهورية الجبل الأسود وصربيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة وألبانيا وكوسوفو على الانضمام له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوروبا ترفض إعادة ترسيم الحدود في البلقان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.