أوروبا ترفض إعادة ترسيم الحدود في البلقان

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه إعادة ترسيم الحدود في غرب البلقان وذلك ردا على مذكرة دبلوماسية غير رسمية تقترح ذلك .

وقال المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية إيريك مامير، الإثنين إن التكتل الأوروبي "لا يؤيد على الإطلاق".



وأضاف إيريك مامير، في مؤتمر صحفي :"نحن لسنا مع أي تغيير في الحدود على الإطلاق".

والوثيقة يتداولها مسؤولون في الاتحاد الأوروبي تقترح ضم مناطق من البوسنة في صربيا وكرواتيا لمساعدة اندماج الإقليم في التكتل الأوروبي.

وأثار النقاش حولها قلق البوسنيين الذين اعتبروها تهديدا لوحدة أراضيهم بعد عقدين من حرب في المنطقة نشبت بسبب الصراعات العرقية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المذكرة التي لم تتبناها أي دولة رسميا.

وبعد تفكك الجمهوريات اليوغوسلافية انضمت كرواتيا وسلوفينيا إلى الاتحاد الأوروبي وتعمل جمهورية الجبل الأسود وصربيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة وألبانيا وكوسوفو على الانضمام له.