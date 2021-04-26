السفير السعودي لدى لبنان: "أمن المملكة خط أحمر"

أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، الإثنين، أن أمن المملكة خط أحمر.

وقال البخاري، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به".



وكان السفير السعودي قد كشف الأحد، أنه جرى محاولة تهريب 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال آخر 6 سنوات.

واليوم، شدد لبنان إجراءات مراقبة التصدير لمنع تهريب المخدرات للخليج، داعيا السعودية لإعادة النظر في قرار وقف استيراد منتجاته.

وكلفت الرئاسة اللبنانية القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية بالتشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات لمنع جميع أنواع التهريب من الحدود اللبنانية، وإلى أي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة.

جاء ذلك في اجتماع أمني عقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ووزراء ومسؤولي أمن، لبحث قرار السعودية وقف الاستيراد من لبنان.

وفي سبيل تنفيذ القرارات الجديدة كلف عون وزير الداخلية اللبناني بالتنسيق مع السلطات المعنية في السعودية، لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة.

وبحسب بيان للرئاسة فقد طلب أيضا عون من المدعي العام استكمال ومتابعة التحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضر والفاكهة وإطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج.

وتأتي القرارات التي تبدو صارمة بعد أيام، من إحباط مكافحة المخدرات السعودية محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من خمسة ملايين حبة مُخبأة داخل ثمار فاكهة الرمان قادمة من لبنان، فيما وُجهت أصابع الاتهام الأولي لحزب الله الذي يحفل سجله بهذه التجاوزات.

وعلى إثر ذلك، قررت السعودية منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.