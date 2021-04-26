السلطات التركية تعتقل 11 كرديًا بزعم "الدعاية لتنظيم إرهابي"

اعتقلت السلطات التركية، الإثنين، 11 كرديًا بينهم قياديون بحزب الشعوب الديمقراطي، المعارضة؛ بزعم "الدعاية لتنظيم إرهابي".

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".



ووفق المصدر اعتقلت قوات الأمن 11 شخصًا، في مدينة ديار بكر، جنوب شرق البلاد بينهم مسؤولون تنفيذيون من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ثاني أكبر حزب معارض بالبلاد، وذلك بموجب قرار صادر عن النيابة العامة بالمدينة نفسها.

وجاءت الاعتقلات في عملية أمنية متزامنة ضد منظمي مظاهرات، زعمت السلطات التركية، أنها دعاية لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وتأتي الاعتقالات بالتزامن مع بدء محكمة تركية بالعاصمة أنقرة، الإثنين، محاكمة 108 من أعضاء الشعوب الديمقراطي ، بينهم زعيمه الأسبق للحزب، صلاح الدين دميرتاش، بسبب الاحتجاجات التي تفجرت أثناء هجوم تنظيم داعش على بلدة كوباني (عين العرب) في سوريا عام 2014.





وفي وقت سابق اليوم أيضًا اعتقلت السلطات التركية أيضًا 532 من منتسبي القوات المسلحة، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير مسرحية انقلابية شهدتها البلاد صيف العام 2016.

هذا وتستمر الحكومة التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية الحاكم باعتقال المواطنين الأكراد، بتهم مسيسة تزعمها السلطات، الهدف منها كما يسميه محللون سياسيون ” إبادة سياسية” بحق الكرد، لاعتقال أكبر عدد منهم والقضاء على حقوقهم التي تمتنع الدولة التركية الاعتراف بها.

ويتعرض الحزب لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسيه المشاركين الأسبقين، دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، ويوكسك فيغان في السجن منذ عام 2016.

وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.