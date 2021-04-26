خالد بن محمد بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"

ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خططا استراتيجية ومالية وشؤون الحوكمة المؤسسية للمرحلة القادمة.



كما اطلعت اللجنة على مستجدات الأداء المالي والتشغيلي ونتائج نجاح تنفيذ استراتيجية الشركة.

ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أشادت اللجنة بالإنجازات البارزة التي حققتها "أدنوك" مؤخراً، بما فيها إطلاق العقود الآجلة لخام مربان مع إطلاق بورصة أبوظبي أنتركونتننتال للعقود الآجلة، وأجندة الاستدامة 2030، وصفقة الاستثمار العقارية بقيمة 5.5 مليار دولار، وصفقة أصول البنية التحتية للطاقة بقيمة 20.7 مليار دولار وهي أكبر صفقات الطاقة عالمياً.





وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، قراراً في فبراير بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.



