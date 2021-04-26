أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يرتفع إلى 780 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الإثنين، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الثمين.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر عالميا، الإثنين، مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا مما عزز جاذبية المعدن كملاذ استثماري آمن.

كما استفاد الذهب من ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الجاري.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ختام تعاملات الإثنين إلى 891.5 جنيه مقابل ليحقق مكاسب قدرها 2.5 جنيها خلال تعاملات اليوم.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى نحو 780 جنيها مقابل 778 جنيه في مستهل التعاملات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668.50 جنيه مقابل نحو 666.75 جنيه بداية التعاملات.

الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 520 جنيه مقابل 518.75 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 445.75 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 334.25 جنيه.

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) 1780 دولارا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع 6240 جنيها.

ارتفاع الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع زيادة وتيرة الاصابات بفيروس كورونا مما عزز جاذبية المعدن كملاذ استثماري آمن.

كما استفاد الذهب من ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الجاري.

وارتفع الذهب في السوق الفورية، بنسبة 0.13% إلى 1779.40 دولار للأوقية.

بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% لتبلغ عند التسوية 1780.10 دولار.

وينتظر المستثمرون قرائن بشأن السياسة النقدية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق في "آر.جيه.أو فيوتشرز": إن "سوق الذهب تترقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي لترى ماذا سيقولون بشأن التضخم."

وأضاف: " أن المتعاملين سيركزون أيضا على التوقعات الطويلة الأجل للبنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة و"خطتهم للعمل بشأن معدلات الفائدة في الأجل القصير"

وسيبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي، الثلاثاء، وسيتركز اهتمام المستثمرين على ما سيقوله جيروم باول رئيس المجلس في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء الاجتماع الأربعاء المقبل.