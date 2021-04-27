بيتكوين تتعثر.. حذر في الأسواق تجاه العملات الرقمية

خسرت العملة الرقمية "بيتكوين"، تدفقات أسبوعية قياسية مع تحول المعنويات بشكل عام تجاه العملات الرقمية إلى الحذر بعد تعثر موجة صعود حاد.

وأظهرت بيانات من كوينشيرز لإدارة العملات الرقمية، الإثنين، أن العملة المشفرة الأشهر في العالم "بيتكوين" خسرت تدفقات بلغت 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل/نيسان الجاري، وهي أكبر تدفقات أسبوعية مسجلة.

واجتذب قطاع الأصول المشفرة تدفقات بلغت 1.3 مليون دولار فقط، وهو أدنى رقم أسبوعي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 .

وزادت العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، 10%، في تعاملات الإثنين، وسجلت في أحدث تداول 53.970 ألف دولار، لتبتعد عن مستواها الهابط أمس الأحد والذي كان الأدنى لها منذ أوائل مارس/آذار.

واستعادت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة مسار الأرباح مجددا بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر التي عصفت بمسيرتها المتألقة في 2021، ورغم ذلك لا تزال العملة المشفرة تقل بنحو الخمس عن أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي بلغته في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت كوينشيرز إن إجمالي الأصول المشفرة تحت الإدارة بلغ 54.3 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضا من 64.2 مليار دولار في منتصف أبريل/نيسان الجاري.

وبعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند حوالي 65 ألف دولار في منتصف أبريل/نيسان الجاري، هوت بتكوين حوالي 25%.

ومن ناحية أخرى، اجتذبت العملة المشفرة "ايثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة، تدفقات أسبوعية بلغت 34 مليون دولار ليرتفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 792 مليون دولار وهو ما يعكس موجة جديدة من المعنويات الإيجابية بين المستثمرين.

تداعيات ضريبة بايدن

وتأثرت بيتكوين، بمقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سجلت خسائر حادة على خلفية مخاوف من أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على الأرباح ستقوض الاستثمارات في الأصول الرقمية.

لكن الخبراء توقعوا تراجع الزخم إلى بيتكوين مرة أخرى وأكدوا أن العملة المشفرة لن تكرر أزمة الهبوط التي حدثت عام 2017.

كانت بيتكوين قد بلغت قمة غير مسبوقة حيث تجاوزت 64 ألف دولار في قمة سلسلة مكاسبها لعام 2021.

