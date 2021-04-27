ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاءت السعودية ضمن قائمة أسرع 10 دول بالعالم في سرعة "الإنترنت"، فيما ضخت المملكة استثمارات كبيرة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
لا تزال شركة أبل الأمريكية، تثبت ريادتها في قطاع التكنولوجيا عالميا، بحجم إنفاق ضخم، يستهدف الوصول إلى درجات بعيدة من التطور.
أطلقت شركة موتورولا هاتفيها الذكيين Moto G60 وMoto G40 Fusion الجديدين واللذان يعملان بنظام التشغيل Android 11.
أعلنت شركة بولارويد الأمريكية عن إطلاق أصغر كاميرا فورية في العالم بعد تزويدها بالعديد من الوظائف المتطورة.
أعلنت شركة أمازون عن إطلاق شاشتها الذكية Echo Show 10 الجديدة، وهي شاشة فريدة من نوعها مزودة بمحرك كهربائي.
يتمكن اعتباراً من اليوم الإثنين نحو مليار شخص من أصحاب هواتف آيفون من قبول تعقبهم أو رفضه، بفضل تحديث أبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. زر الرعب في آيفون والكاميرا "المعجزة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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