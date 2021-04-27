ثروة إيلون ماسك تقفز إلى 189 مليار دولار بدعم الصين.. كيف؟

أعلنت تسلا اليوم الإثنين عن إيرادات للربع الأول من العام الجاري والتي جاءت أعلى من توقعات وول ستريت بدعم من تسليمات قياسية وطلب قوي من الصين.

وسجلت تسلا مستوى قياسيا للتسليمات في الربع الأول رغم نقص عالمي في الرقائق الالكترونية ألحق ضررا كبيرا بمنافسيها في قطاع السيارات.



وقالت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية والتي يرأسها الملياردير إيلون ماسك إن الإيرادات في الربع الأول قفزت إلى 10.39 مليار دولار من 5.99 مليار دولار قبل عام.

وكان محللون قد توقعوا إيرادات قدرها 10.29 مليار دولار، بحسب بيانات (آي بي إي إس) من رفينيتيف.

ووفق مؤشر بلومبرج لأثرياء العالم اليوم الإثنين، قفزت ثروة ماسك إلى 189 مليار دولار ليأتي في المركز الثاني في قائمة الأثرياء التى تصدرها جيف بيزوس بثروة بلغت 199 مليار دولار.

مبيعات قياسية

وقالت شركة "تسلا" في وقت سابق، إنها سلمت 184 ألفا و800 مركبة حول العالم في الربع الأول من 2021، وهو ما يزيد على التقديرات البالغة 177 ألفا و822 مركبة، بحسب بيانات رفينيتيف.

والقيمة السوقية لتسلا البالغة 668 مليار دولار تجعل الشركة صانع السيارات الأعلى قيمة بفارق كبير رغم أن إنتاجها ضئيل بالمقارنة بمنافسين مثل تويوتا موتور وفولكسفاجن وجنرال موتورز.

وقال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، قبل أيام، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بيتكوين، مشيرا إلى أن هذا الخيار سيتوفر خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وكتب ماسك على تويتر "يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بيتكوين.. سيتم الاحتفاظ بعملة بيتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية".

والشهر الماضي، كشفت شركة تسلا أنها اشترت عملات بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وستقبلها قريبا كطريقة دفع مقابل شراء سياراتها.