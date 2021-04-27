نائب أوروبي يطالب بوقف تمويل الإخوان "فورا"

طالب هارالد فيليمسكي، النائب بالبرلمان الأوروبي، بالوقف الفوري لتمويل التنظيمات الإخوانية من أموال المفوضية الأوروبية.

وقال فيليمسكي في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية الحكومية: "من الواضح أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تدعم المنظمات المصنفة على أنها إسلامية من قبل هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)".



وتابع النائب المنحدر من حزب الحرية النمساوي "شعبوي": يجب أن يتوقف هذا الأمر فورا.. إنه يتعلق بعلاقات رسمية بين المؤسسات الأوروبية ومنظمات تابعة للإخوان ويتعلق بالتطرف ومعاداة السامية".

ومضى قائلا "من غير المعقول أن تستخدم أموال دافعي الضرائب الأوروبيين في تمويل مثل هذه المنظمات".

وكشفت تقارير صحفية أوروبية قبل أيام، أن أموال المفوضية الأوروبية تتدفق على منظمة الإغاثة الإسلامية المرتبطة بجماعة الإخوان، بل وقعت المفوضية اتفاقية شراكة مع المنظمة المثيرة للجدل حتى 2027.

كما أن المفوضية تمول أيضا الاتحاد الإسلامي الأوروبي ورئيسه المحامي المثير للجدل، أبو بكر ريجر، المرتبط أيضا بتنظيم الإخوان.

فيليمسكي قال أيضا "في وقت مبكر من عام 2019، كشفت أيضا تقرير أن بروكسل تمول أيضا تقرير الإسلاموفوبيا المثير للجدل الذي يعده باحثون مقربون من الإخوان والنظام التركي"، مضيفا "هذا الأمر يجب أن يتوقف فورا أيضا".