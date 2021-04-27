ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. أطلقت شركة مازيراتي الإيطالية سيارتها الهجين الجديدة Levante Hybrid لتصبح أحدث طرازاتها في فئة SUV. أطلقت شركة بولو بذلتها الجلدية الجديدة FLM Sports والتي توفر أقصى حماية لقائدي الدراجات النارية في حال وقوع حادث. أجرت شركة فولكسفاجن الألمانية إضافات جديدة على أيقونتها بولو Polo الصغيرة، لتصبح من أوائل السيارات الصغيرة ذاتية القيادة. قررت شركة فولكسفاجن وقف جزء من إنتاج مصنعها في سلوفاكيا بسبب نقص الرقائق.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أزمة فولكسفاجن وسيارة مازيراتي"الهجينة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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