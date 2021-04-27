أعلنت روسيا، أنها صنفت دبلوماسيا أوكرانيًا "كشخص غير مرغوب فيه" ردا على "أعمال غير ودية" من جانب كييف، وسط تجدد التوترات مع الغرب.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن هذا الموظف في السفارة الأوكرانية يتوجب عليه أن يغادر الأراضي الروسية قبل 30 إبريل/ نيسان، موضحة أن هذا الإجراء مرتبط بإعلان طرد دبلوماسي روسي في كييف في 19 إبريل/ نيسان.
وكانت كييف اتخذت قرار طرده ردا منها على طرد قنصل أوكراني في سان بطرسبرغ (شمال غرب روسيا) كان قد احتُجز فترة وجيزة واتُهم بمحاولة الحصول على معلومات سرية.
وحذرت الخارجية الروسية، الإثنين، من "إجراءات جديدة" محتملة ضد الدبلوماسيين الأوكرانيين إذا واصلت كييف "الأعمال العدائية" ضد الموظفين الروس في أوكرانيا.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، مشيرا إلى أن كييف ستعلن "في مستقبل قريب" طرد دبلوماسي روسي.
يأتي الإجراء الجديد من قبل موسكو في وقت أعلنت روسيا نهاية الأسبوع الماضي انسحاب قواتها التي كانت تجري تدريبات في شبه جزيرة القرم بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وأثار نشر تلك القوات مخاوف جدية في كييف والعواصم الغربية التي اتهمت موسكو بالتشجيع على حصول تصعيد حول المناطق التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في أوكرانيا.
من جانبها، قالت روسيا إن هذه التدريبات لا تهدد أحدا وانها رد على مناورات حلف شمال الأطلسي المعادية في أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ردا على كييف.. روسيا تطرد دبلوماسيا أوكرانيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.