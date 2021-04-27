صحة اليدين.. الحماية من التهاب الأوتار و"النفق الرسغي"

تعتبر اليدان من الأعضاء المهمة في أجسادنا، التي تستلزم بعض العناية والرعاية للحفاظ على صحتهما وتجنب الأمراض التي تستهدفهما.

وأوضح طبيب العظام الألماني مايكل لينرت أنه ينبغي غسل اليدين بانتظام وتجفيفهما جيدا، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا؛ نظرا لأن اليدين تعتبران من أكثر العناصر الناقلة للعدوى.

ويراعى أثناء غسل اليدين الحفاظ على طبقة الحماية الحمضية الطبيعية.

وأشار لينرت إلى أن عضلات اليد تحتاج لتقويتها من خلال التمارين المتخصصة لرفع لياقتها ومرونتها، مع مراعاة الابتعاد عن الكريات المطاطية واستبدالها بالصلصال العلاجي لمرونته الكافية.





متلازمة النفق الرسغي

وأردف لينرت أن بعض المهن والأعمال تضر باليدين مع الوقت بسبب القيام بنفس الأشياء دائما، مما يؤدي غالبا إلى شكاوى عضلية، على سبيل المثال غالبا ما يصاب الموسيقيون بمتلازمة النفق الرسغي.

كما تمثل رياضة كرة اليد مشكلة كبيرة لممارسيها؛ حيث قد يتعرض اللاعب لإصابات الأصابع وتمزق في الأوتار وتمزق في كبسولة المفصل وكسر في العظام.





التهاب الأوتار

ويعد التهاب الأوتار مرضا مهنيا حقيقيا يصيب الأشخاص، الذين يعملون كثيرا على الحاسوب. ولمواجهة ذلك ينصح لينرت بالاستعانة بمكتب جيد، مع ضبط صحيح للمقعد والاستعانة بلوحة مفاتيح جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أخذ فترات راحة دورية لإخراج اليدين من وضع الكتابة الثابت ولمدة 5 دقائق في الساعة لتمديد الأصابع وشد الساعدين.

وقد يشكل الهاتف خطرا على اليدين؛ نظرا لأنه غالبا ما يتم استخدام الهاتف بيد واحدة، وهو ما يشكل ضغطا شديدا على مفصل الإبهام، الذي يُجهد بقوة بسبب حركات المسح غير المهيأ لها. ولتجنب ذلك ينصح لينرت باستخدام الجهاز بكلتا اليدين.