الأولى منذ عام.. خطوة "عدائية" إيرانية ضد سفن أمريكية

أعلنت البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن سفنا حربية أمريكية وإيرانية دخلت في مواجهة متوترة في مياه الخليج في وقت سابق من هذا الشهر، في حادث هو الأول من نوعه منذ عام.

وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية إن قطعا بحرية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، اقتربت بشكل "عدواني" من سفينتين أمريكيتين في مياه الخليج هذا الشهر.



وأوضح الأسطول الخامس، في بيان، أن سفينة وثلاثة زوارق هجومية سريعة إيرانية اقتربت من السفينتين الأمريكيتين اللتين كانتا تقومان بدوريات أمنية روتينية في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري.

وقال البيان إن المسافة التي اقتربت بها السفينة الإيرانية من السفينتين الأمريكيتين وبلغت نحو 65 مترا كانت "غير ضرورية"، ما اضطر إحدى السفينتين للقيام بمناورة لتفادي الاصطدام وإطلاق خمس طلقات تحذيرية.

وأظهر تسجيل مصور للبحرية الأمريكية سفينة إيرانية تمر أمام سفينة أمريكية ما دفعها للتحرك فجأة لتجنب الاصطدام.

وذكر البيان أن الجنود الأمريكيين أرسلوا "تحذيرات متعددة" لكن القطع البحرية الإيرانية واصلت مناوراتها رغم ذلك لنحو ثلاث ساعات.

ولا تعتبر الحادثة الأولى من نوعها، إذ وقعت أحداث مماثلة في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي في الأعوام الماضية، وكادت تؤدي إلى مواجهات بين الطرفين.

وتزداد حدّة التوترات بين طهران وواشنطن منذ الانسحاب الأمريكي الأحادي في مايو/ أيار 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقّع في 2015، الأمر الذي تبعته إعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، وفي مايو/أيار 2019، بدأت الأخيرة بالتخلي تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق.