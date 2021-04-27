بـ4 مليارات دولار.. ميلاد ثالث أكبر شركة شحن في العالم

شهد اليوم الثلاثاء، ميلاد ثالث أكبر شركة شحن في العالم بعد استحواذ شركة "دي.إس.في بانالبينا" على وحدة تابعة لشركة أجيليتي الكويتية.

وقالت شركة "دي.إس.في بانالبينا" إنها اتفقت على الاستحواذ على قسم الخدمات اللوجستية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية في صفقة بكامل الأسهم.



وتقدر قيمة الصفقة بحسب ما نقلته "رويترز" بنحو 4.1 مليار دولار، مما ينجم عنه ثالث أكبر شركة شحن في العالم.

وهذه واحدة من عدة صفقات خلال السنوات الأخيرة مع سعي شركات الخدمات اللوجستية العالمية لبناء كيانات كبيرة في سوق نقل البضائع المتشظية.

تفاصيل أخرى

وستجعل دي.إس.في التي مقرها كوبنهاجن تتفوق على دي.بي شينكر، ولا يكون أمامها سوى دي.إتش.إل لوجستكس وكوينه آند ناجل بناء على حساب الإيرادات وأحجام الشحن.

وبحلول الساعة 0844 بتوقيت جرينتش، قفز سهم دي.إس.في 8.3%، وقال ميكيل إيميل ينسن المحلل لدى سيدبنك "هذا نبأ إيجابي للغاية وهو بالضبط ما كان سقف توقعات المستثمرين".

وأضاف "وهذا الضبط ما أرادت دي.إس.في المزيد منه، وحيث هم الأقوى من ناحية الأرباح، لذا فهناك فرصة لخلق تضافرات جيدة فعلا".

وحدة أجيليتي للخدمات اللوجستية لديها نحو 17 ألف موظف وبلغت إيراداتها العام الماضي حوالي 4 مليارات دولار.

وقال المدير المالي لدي.إس.في ينس لوند لرويترز في مقابلة إن الوحدة "عنصر ممتاز" وإنه يتوقع رفع ربحية وحدة أجيليتي من هامش ربح تشغيلي عندما بين 3.5% و4% إلى هامش ربح دي.إس.في البالغ 10% تقريبا. ورفض توضيح كيفية التضافر الذي سيخلقه الاستحواذ.

وتابع لوند "سيمنحنا هذا انكشافا جيدا على منطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط".

وبحسب لوند، فإن الاستحواذ سيرفع حجم أنشطة دي.إي.في في الشحن بنحو الربع ويمنحها حصة سوقية إضافية 5% عالميا.

وقال "هذا القطاع لا يزال شديد التشظي".

تتبنى دي.إس.في استراتيجية للنمو من خلال صفقات الاستحواذ، واشترت قبل أقل من عامين مجموعة الخدمات اللوجستية السويسرية بانالبينا مقابل نحو 6 مليارات دولار.

وفي إطار صفقة أجيليتي، ستنقل دي.إس.في بانالبينا 19.3 مليون سهم جديد قيمة الواحد منها كرونة دنمركية واحدة إلى أجيليتي، مما يمثل 8% من أسهمها، مما يجعل الشركة الكويتية ثاني أكبر مساهم في دي.إس.في.

وتتوقع دي.إس.في اندماج وحدة أجيليتي بالكامل في غضون عام من إغلاق الصفقة في الربع الثالث من العام.

أرباح الشركة

وأعلنت دي.إس.في بانالبينا اليوم أيضا أيضا عن أرباح تشغيل فاقت التوقعات في الربع الأول من العام، ورفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

وبلغ ربحها التشغيلي قبل بنود خاصة 3.07 مليار كرونة، مما يفوق 2.7 مليار كرونة كان يتوقعها المحللون لربع السنة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار في استطلاع رأي أجرته الشركة.

ورفعت دي.إس.في توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية قبل البنود الخاصة إلى ما بين 11.25 و12 مليار كرونة من ما بين 10.5 و11.5 مليار كرونة. (1 كرونة دنماركية = 0.16 دولار أمريكي)

من جانبه قال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية، إن صفقة الدنمارك من شأنها أن تنشئ قيمة مضافة بالغة للمساهمين، ويمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة "أجيليتي".

وأضاف أن "أجيليتي"، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، لا تزال ملتزمة بنشاطها في قطاع إدارة سلسلة الإمدادات.

وأوضح أن الشركة ستصبح ثاني أكبر مساهم في إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية والأسرع نموًا والأكثر ربحية في العالم.