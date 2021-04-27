إسرائيل تسقط "مسيرة" لحزب الله اخترقت حدودها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله، أطلقها من لبنان، واخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن: "قوات الجيش الإسرائيلي أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان".
وأشار إلى أن "القوات تابعت الطائرة المسيرة طيلة الوقت حتى إسقاطها دون أن يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة".
وأكد أن: "القيادة الشمالية تواصل الحفاظ على حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة إسرائيل".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأشهر الماضية إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها مليشيا "حزب الله".
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