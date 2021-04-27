قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إن اليمن يتعرض لمؤامرة كبرى يقف خلفها نظام طهران ومليشياته الطائفية وعلى رأسها حزب الله بلبنان ومليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكدت على لسان متحدثها معمر الإرياني، وزير الإعلام والسياحة باليمن، إن نظام طهران جاهر بأطماعه التوسعية، وأقر بتدخلاته السياسية والعسكرية في اليمن.
وتابع الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر أن نظام طهران وجه كل إمكانياته لدعم انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة اليمنية واستخدام المليشيا كأداة لتصفية حساباته الإقليمية.
وأوضح أن المؤامرة التي يتعرض لها اليمن أرضا وإنسانيا تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وتركيبته الديموغرافية، ومسخ هويته الوطنية والعربية.
كما تهدف تلك المؤامرة التي تقودها إيران- بحسب الوزير اليمني- إلى استلاب إرادته وكرامة اليمن وتحويل أراضيه إلى منطلق لاستهداف دول الجوار ونشر الفوضى والإرهاب والإضرار بأمن واستقرار المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.
وأضاف الإرياني أن "الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه وسانده في محنته التي يتعرض لها منذ الانقلاب وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والذين قدموا كل أشكال الدعم والإسناد لليمنيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن: نتعرض لمؤامرة كبرى خلفها إيران وحزب الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.