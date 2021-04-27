اليمن: نتعرض لمؤامرة كبرى خلفها إيران وحزب الله

قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إن اليمن يتعرض لمؤامرة كبرى يقف خلفها نظام طهران ومليشياته الطائفية وعلى رأسها حزب الله بلبنان ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت على لسان متحدثها معمر الإرياني، وزير الإعلام والسياحة باليمن، إن نظام طهران جاهر بأطماعه التوسعية، وأقر بتدخلاته السياسية والعسكرية في اليمن.

وتابع الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر أن نظام طهران وجه كل إمكانياته لدعم انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة اليمنية واستخدام المليشيا كأداة لتصفية حساباته الإقليمية.

وأوضح أن المؤامرة التي يتعرض لها اليمن أرضا وإنسانيا تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وتركيبته الديموغرافية، ومسخ هويته الوطنية والعربية.

كما تهدف تلك المؤامرة التي تقودها إيران- بحسب الوزير اليمني- إلى استلاب إرادته وكرامة اليمن وتحويل أراضيه إلى منطلق لاستهداف دول الجوار ونشر الفوضى والإرهاب والإضرار بأمن واستقرار المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وأضاف الإرياني أن "الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه وسانده في محنته التي يتعرض لها منذ الانقلاب وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والذين قدموا كل أشكال الدعم والإسناد لليمنيين".