بعد قليل.. محمد بن سلمان يتحدث عن أكبر برامج التحول الوطني عالميا

يترقب الملايين في الوطن العربي والعالم الحوار التلفزيوني المهم للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويظهر الأمير محمد بن سلمان، على التلفزيون الرسمي السعودي وعدد من القنوات العربية، في حوار يتحدث فيه عن مناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وأسس الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل/نيسان 2016، رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كأحد أكبر برامج التحول الوطني عالميا.

وتركز الرؤية التي يتناول الأمير محمد بن سلمان إنجازاتها خلال 5 سنوات في حوار مع الإعلامي عبدالله المديفر، على إمكانيات السعودية وثرواتها المتنوعة.

وتشكل المملكة مركزا اقتصاديا، يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو ما يجعلها مركزا اقتصاديا قويا جاذبا للاستثمارات العالمية.

رؤية المملكة 2030، تتطلع إلى تحقيق تنمية شاملة، لمجتمع نابض بالحياة، يستطيع الجميع فيه تحقيق أحلامه، من خلال حياة عامرة واقتصاد مزدهر.

ونجحت برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط

وتستند الرؤية على 3 محاور، هي، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ويتحدث الأمير محمد بن سلمان من خلال برنامج "الليوان" المذاع على فضائية "روتانا خليجي" عن رؤية السعودية 2030، والتي تضم 6 أهداف استراتيجية في مستواها الأول، وهي، تمكين حياة عامرة صحية، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتنمية وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز فاعلية الحكومة، وتمكين المسؤولية الاجتماعية.

وتضم الرؤية العديد من البرامج، هي برنامج التحول الوطني، برنامج الإسكان، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، برنامج التخخصيص، برنامج الاستدامة المالية، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج جودة الحياة، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمة اللوجيستية، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.