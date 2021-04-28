رسالة طمأنة من ولي العهد السعودي بشأن "ضريبة الدخل"

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن عدم وجود أي نية لفرض ضريبة على الدخل في البلاد.

وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن المملكة ليس لديها أي خطط لاستحداث ضريبة على الدخل.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في حوار تلفزيوني، على أن قرارا اتخذ في يوليو/ تموز بزيادة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف إلى 15% هو قرار مؤقت.

وأشار ولي العهد السعودي، أن ضريبة القيمة المضافة قد يجري تخفيضها إلى ما بين 5 إلى 10% في غضون عام إلى 5 أعوام.

وظهر الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء مع الإعلامي عبدالله المديفر، على التلفزيون الرسمي السعودي وعدد من القنوات العربية، في حوار تحدث فيه عن مناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وأسس الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل/نيسان 2016، رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كأحد أكبر برامج التحول الوطني عالميا.

وتركز الرؤية التي تناول الأمير محمد بن سلمان إنجازاتها خلال 5 سنوات، على إمكانيات السعودية وثرواتها المتنوعة.

وتشكل المملكة مركزا اقتصاديا، يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو ما يجعلها مركزا اقتصاديا قويا جاذبا للاستثمارات العالمية.

ونجحت برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط



وتستند الرؤية على 3 محاور، هي، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وتضم الرؤية 6 أهداف استراتيجية في مستواها الأول، وهي، تمكين حياة عامرة صحية، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتنمية وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز فاعلية الحكومة، وتمكين المسؤولية الاجتماعية.

كما أن الرؤية تحتوي على العديد من البرامج، هي برنامج التحول الوطني، برنامج الإسكان، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، برنامج التخخصيص، برنامج الاستدامة المالية، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج جودة الحياة، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمة اللوجيستية، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.