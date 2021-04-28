الوساطة الجنوبية تعلن اكتمال ترتيبات مفاوضات الخرطوم والحلو

أعلنت الوساطة بدولة جنوب السودان، الثلاثاء، اكتمال الترتيبات لاستقبال جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال.

ووصل الخرطوم، مساء اليوم، رئيس الوساطة الجنوبية المستشار توت قلواك في مفاوضات جوبا لسلام السودان، حيث كان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.



وقال توت، في تصريحات صحفية عقب وصوله، إن زيارته للخرطوم الغرض منها الاطلاع على مجريات تنفيذ اتفاق السلام.



وأطلع قلواك رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الترتيبات الجارية في جوبا لاستقبال جولة المفاوضات المقبلة في مايو/أيار المقبل.



وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، قد وقّعتا في جوبا عاصمة جنوب السودان، في مارس/آذار الماضي على برتوكول "إعلان مبادئ" الذي ينص على علمانية الدولة، ويمهد للتفاوض بين الطرفين في السودان الشهر المقبل.



وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان في تصريحات سابقة، إن "توقيع الاتفاق يمثل بداية حقيقية للمرحلة الانتقالية في السودان".

بينما اعتبر رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، أن "الإعلان يتيح الحريات الدينية والعرقية ويحافظ على حقوق الإنسان في السودان".

وينص الاتفاق على "فصل الدين عن قضايا الدولة، وحيادية الدولة في القضايا الدينية، وكفالة حرية المعتقدات وألا تتبنّى الدولة أي ديانة لتكون رسمية في البلاد".

ويتضمن الاتفاق الحكم الذاتي للأقاليم السودانية وإنشاء جيش قومي موحد يعكس التنوع السوداني.