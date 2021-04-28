كيف يختار الأمير محمد بن سلمان فريق عمله؟

كيف يختار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، فريق عمله؟ سؤال، تمنى الملايين معرفة إجابته.

الإجابة، شرحها الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، في حوار تلفزيوني، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، تابعه الملايين حول العالم.

المحاور والإعلامي السعودي عبدالله المديفر، سأل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن كيفية اختياره لفريق عمله؟

وكانت إجابة ولي العهد السعودي، أنه يختار فريق عمله، على أساس معيار الكفاءة والقدرة إلى آخره من المعايير الأساسية.

وأكد على أن أهم شيء هو أن يكون لدى المسؤول شغف.. فالمسؤول لما يتعين في منصب معين تكون مهامه، هي قضيته الشخصية، وشغفه.

وضرب ولي العهد السعودي، مثلا لذلك بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي تهمه الرياضة، وجدير في الوقت نفسه بهذا المنصب.. لكن المهم هو أن قضية الرياضة قضيته الشخصية، فالشغف أكبر دافع للمسؤول، لأن يتحرك لأكبر قدر ممكن.

وتابع: إذا كان هناك مسؤول ليس لديه شغف للعمل الذي يقوم به، فمن الصعب أن ينجز أهداف وتطلعات كبيرة جداً.. وتستطيع أن ترى نفس الشيء على كثير من الوزراء لو تطرح أي اسم أستطيع أن أعطيك من أين جاء له الشغف ولماذا هو يريد أن يحقق في كل قطاع يعمل فيه.

وأوضح، بالعودة إلى مركز الدولة كان أكبر تحدي يواجهنا في 2015 عندما أصبح الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملكاً، أن هناك وزارات ومؤسسات ونظام أساسي للحكم يوضح أثر السلطات وأدوار السلطات لكن عندما تأتي للسلطة التنفيذية تجد مركز الدولة غير موجود.

وتابع: فلا تصنع استراتيجية في مركز الدولة ولا تصنع سياسة في مركز الدولة والميزانية لا تعد مركز الدولة، تعد من قبل الوزارات كلٍ على حده.

وأضاف: كان عام 2015 صعباً للغاية، ولديك 80% من الوزراء غير أكفاء.. لا أعينهم حتى في أصغر شركة صندوق استثمارات عامة، والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلاء وزراء وقيادات في الوزارات بنسبة عالية جداً مفقودة.

وتابع: أغلب من يعمل يكون بصورة روتينية لتخليص معاملات وإجراءات لكن ما فيه عمل استراتيجي أو تخطيطي لتحقيق هذه المستهدفات أو أهداف للمستقبل، فما هناك فريق أو حوكمة جيدة.

وأضاف، لهذا تحتاج قبل أن تحقق أي شيء، أن تبني الفريق لتبني المكينة التي تساعدك في إنجاز هذه الفرص وهذه التطلعات التي نطمح لها كسعوديين.

وأوضح لهذا كان عام 2015 عاما صعبا جداً لتنفيذ جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكلة الحكومة لإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والسياسية، والأمنية، بإعادة هيكلة بعض القطاعات وبعض الوزارات وتعيين وزراء جدد وتعيين نواب الوزراء والوكلاء.

وتابع: يعني مثلاً أتذكر من أهم الأشياء التي عملنا في آخر 2015، أننا صنفنا في كل وزارة أهم 20 قياديا، وبدأنا نصنف من في النطاق الأخضر أو الأصفر أو الأحمر من هذه القيادات، فوجدنا 90% نطاق أحمر، وأصفر، و10% فقط أخضر.

وأضاف، أصبح التحدي كيف نعمل ونغير كل هذه الكوادر لنحول 70% لنطاق أخضر لكي نحقق ما نحتاجه، ولا يعني إنشاء مجلس سياسي أمني أو إنشاء مجلس اقتصادي وتنموي أن الموضوع انتهى، وبذلك أعيدت الهيكلة، فأنت تحتاج عمل مؤسسي داخل الدولة.

وتابع ولي العهد السعودي: بدأنا بإنشاء مكتب استراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بلجنة الاستراتيجيات برئاستي تحت مجلس الشؤون الاقتصادية لترجمة الرؤية ووضع الاستراتيجيات لكل قطاع الإسكان، الطاقة،الصناعة، جودة الحياة، وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج التي أنشئت في الرؤية.

وأوضح، عملنا على إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث ما تكون عند وزارة المالية فقط خزينة تصرف حسب المعمول، وتم إنشاء لجنة مالية برئاسة المالية تجتمع كل اسبوعين مرة لمواءمة الاستراتيجية، والآن على وشك أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة .

وأكد ولي العهد السعودي، أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030، مستعرضا خلال الحوار منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية.