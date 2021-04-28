أبو الغيط يكشف سبب تدخل الجامعة العربية في أزمة سد النهضة

أكد أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، حق الجامعة في التدخل بأزمة سد النهضة لأن موقف اثنين من أعضائها يتعارض مع موقف إثيوبيا.

وقال أبو الغيط في مقابلة مع "قناة روسيا"، الثلاثاء، إن "أديس أبابا تصورت أن الجامعة العربية لا تستطيع أو لا ينبغي لها التدخل في هذا الشأن".



ولفت إلى أن "مصر طلبت اجتماع طارئا للجامعة العربية في العام 2020 لطرح قضية سد النهضة الإثيوبي".

وأشار إلى أن "مشروع القرار الذي عرض تمت الموافقة عليه لتوافق الآراء"، موضحا أنه "قرار يؤيد المواقف المصرية السودانية ويطالب إثيوبيا بالالتزام بقواعد القانون الدولي وبالحصص المقررة لكل من مصر والسودان".

وأوضح أبو الغيط أن "الجامعة العربية لديها مواقف واضحة في الملف"، مشددا على "حق العرب في المياه".

وترفض إثيوبيا الاعتراف باتفاقيات المياه التي تعود للحقبة الاستعمارية كما تؤكد أن سد النهضة لا يؤثر سلبا على دولتي المصب؛ مصر والسودان.

وحول القضية الفلسطينية، أكد أبوالغيط أن الجامعة العربية تؤيد بالكامل المطالب الفلسطينية.

وبين أن "المجتمع المدني يجب أن يركز على حل الدولتين واللتوصل إلى تسوية بشأن الوضع في فلسطين".

كما أشار إلى أن كل الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات سلام مع إسرائيل أكدت على المبادرة العربية بشأن القضية الفلسطينية.

وردا على سؤال بخصوص عودة سوريا إلى عضويتها في الجامعة العربية، قال أبو الغيط: "عندما يطرح هذا الموضوع، نجد دائما من يقول لم يتغير الوضع كثيرا منذ بداية الأزمة في العام 2011".

وتابع قائلا: "السلطات السورية أصبحت الآن مسيطرة على مساحات كبيرة من البلاد ولم يعد يتهددها الانزواء مثلما كان الوضع في 2014 أو 2015".

وبين أن "الجميع يعي أن العودة السورية يجب أن تكون عبر توافق الآراء"، مشيرا إلى أن "هذا التوافق لا يوجد بعد".