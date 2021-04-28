موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. إنجازات رؤية السعودية 2030 تبهر العالم

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بعد نجاح رؤية السعودية 2030 في تحقيق إنجازات استثنائية خلال السنوات الخمس الأولى من إطلاقها، تنطلق خطة خمسية جديدة لدفع عجلة الإنجاز.

شهد جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي تركيب نسخة ثلاثية الأبعاد مبهرة بارتفاع 5 أمتار من منحوتة "ديفيد" لمايكل أنجلو.

كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب، وأن النقاش حاليا لبيع 1%.

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في البلاد، إبراهيم بومزار.

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن حصولها على تمويل أخضر بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال سعودي (3.76 مليار دولار).

بعد 5 سنوات من إطلاق رؤية 2030، حقق الاقتصاد السعودي معدلات نمو كبيرة في العديد القطاعات، ما عزز خطط التنمية المستدامة.

قلص محللون ومتعاملون شملهم استطلاع للرأي توقعاتهم لسعر الذهب خلال الفترة المقبلة.



أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن عدم وجود أي نية لفرض ضريبة على الدخل في البلاد.

أدت الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان إلى فرار العمال الأجانب من البلد الذي يعاني من هبوط حاد في سعر صرف الليرة.



عدد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الفوائد العديدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي).

قررت أوبك وروسيا وحلفاؤهما، الثلاثاء،استمرار خطط التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من مايو/أيار إلى يوليو/تموز.



قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن السعودية تقترب من تحقيق مجموعة من أهداف رؤية المملكة 2030.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في السنوات الثلاث المقبلة.



إنجازات استثنائية حققتها رؤية السعودية 2030 بعد 5 سنوات من إطلاقها، كان أبرز ملامحها مشاريع مليارية ترسم ملامح مستقبل واعد بالمملكة.

قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسوية مطالبات المتضررين من الغزو العراقي للكويت عام 1990 إنها دفعت 380 مليون دولار إضافية الثلاثاء.



يبث التلفزيون الرسمي السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية، الثلاثاء، مقابلة خاصة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية..

يترقب الملايين في الوطن العربي والعالم الحوار التلفزيوني المهم للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

