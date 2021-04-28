شهدت العاصمة الصومالية، صباح الأربعاء، انفجارا استهدف مركزا تابعا لمصلحة السجون جنوبي مقديشو، وسط أنباء عن وقوع 10 ضحايا.
وأفادت مصادر أمنية لـ "دوت الخليج الإخبارية"، أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة استهدفت مركزا تابعا لقوات مصلحة السجون الصومالية.
وأضافت المصادر، أن السيارة اصطدمت بالباب الأمامي لمقر مصلحة السجون في تقاطع اكس كونترول أفجوي جنوبي مقديشو، مما أدى لسقوط نحو ١٠ ضحايا على الأقل بينهم حراس بالمقر.
وكانت مواجهات دارت في العاصمة الصومالية بين فصائل مؤيدة ومعارضة للتمديد للرئيس فرماجو، خلال الأيام الماضية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم بسيارة مفخخة يستهدف مركزا حكوميا بمقديشو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.