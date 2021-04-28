تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021، لليوم الثاني في البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر الجنيه المصري، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام الدينار الكويتي، بينما تراجع أمام الجنيه الإسترليني.

سعر اليورو في مصر

وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.89 جنيه للشراء و19.01 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو، إلى نحو 18.84 جنيه للشراء و19.01 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في التعمير والإسكان، عند نحو 18.78 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

تثبيت الفائدة

توقع خبراء اقتصاد دوليون، أن تثبت مصر أسعار الفائدة، للشهر الخامس على التوالي، للاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم تداعيات الجائحة.

وتوقع الخبراء اقتصاد، حسب رويترز، أن يقرر المركزي المصري، في اجتماعه اليوم الأربعاء، تثبيت سعر فائدة ليلة واحدة دون تغيير، وسط ضغوط للمحافظة عليها عند مستويات مرتفعة في ظل صعود أسعار السلع الأولية وفائدة الدولار الأمريكي.

وآخر خفض لسعر الفائدة القياسي كان 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر/ تشرين الثاني، وسبتمبر/أيلول الماضيين، بعد تقليصها 300 نقطة أساس في مارس/آذار 2020 لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويبلغ سعر إقراض ليلة واحدة حاليا 9.25% وسعر الإيداع 8.25%، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/تموز 2014.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، مستقرا لليوم الثالث عشر، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 للبيع.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.70 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.84 جنيه للشراء، و 52.30 جنيه للبيع، مقابل 51.85 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع، أمس.