ما هي السورة التي يطلق عليها اسم الحائلة؟

تُدعى سورة الكهف بالحائلة، حيث أنها تمنع وتحجز وتحول بين من يقرأها وبين النار.

وروي أن سورة الكهف تُجادل عمن يعتاد على تلاوتها، وتمنعه من النار، ويعود هذا القول إلى حديثٍ عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، حيث قال: (سورةُ الكهفِ تُدْعَى في التوراةِ: الحائلةُ؛ تَحُولُ بينَ قارئِها وبينَ النارِ).



فضل سورة الكهف

وعن هذه السورة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث التي تبين فضل قراءة سورة الكهف، فعن أبي سعيد الخدري عن النبي "صلى الله عليه وسلم" أنه قال: "مَن قرأَ سورةَ الكَهْفِ ليلةَ الجمعةِ، أضاءَ لَهُ منَ النُّورِ فيما بينَهُ وبينَ البَيتِ العَتيقِ"، وكذلك قال النبي: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين".

ومن أفضل الأوقات لقراءة سورة الكهف هي من بداية يوم الجمعة حتى ليلتها، أي منذ غروب شمس يوم الخميس، وحتى غروب الشمس في يوم الجمعة، وبشكل عام دائماً تكون أوقات الليل وأطراف النهار هي الأفضل لتلاوة القرآن.



