الـ10 الكبار في عالم الحلوى.. تفاصيل الصراع على هرمون السعادة

تتنافس دول العالم على اقتناص أكبر حصة من الكيانات العملاقة التي تصنع الحلوى بقيادة الشوكولاتة مصدر هرمون السعادة في العالم.

المنافسة الشرسة تقودها شركات أمريكية ويابانية وأوروبية من عدة دول مثل سويسرا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا.



ونستعرض في التقرير التالي أكبر 10 شركات مُصنعة للحلوى من الشوكولاتة والبسكويت وغيرها في العالم، بحسب تصنيف موقع candyindustry المتخصص في متابعة صناعة الحلوى.

1- مارس الأمريكية





تأسست شركة مارس في عام 1911 على يد صاحبها فرانك مارس، حيث يقع مقرها الرئيسي في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وتضم 34 ألف عامل وموظف.

سجلت الشركة في عام 2020 مبيعات ضخمة تقدر بنحو 18 مليار دولار، من خلال منتجاتها الشهيرة مثل مارس وسنيكررزوباونتي.

2- فيريرو الإيطالية





تصنع المجموعة الإيطالية الشهيرة فيريرو العديد من المنتجات الشهيرة منذ أن أسسها بيترو فيريرو في عام 1946، ومن أشهر هذه المنتجات نوتيلا وفيريرو روشيه وكيندر ورافايلو.

حققت فيريرو مبيعات تقدر بـ 13 مليار دولار في عام 2020 عبر مصانعها الـ 25 والتي يعمل بها 35 ألف فرد.

3- موندليز الأمريكية





تعد مجموعة موندليز الدولية الأمريكية حديثة إذ تأسست عام 2012 وتضم تحت مظلتها 150 مصنعا، ومن أبرز علاماتها التجارية شركة كادبوري للشيكولاتة.

حققت موندليز في عام 2020 مبيعات بلغت 11.8 مليار دولار، ويعمل بها 80 ألف موظف.

4- ميجي اليابانية





أول ظهور لليابان في القائمة من خلال شركة ميجي التي حققت مبيعات بلغت 9.7 مليار دولار في 2020.

تمتلك الشركة التي يقع مقرها في طوكيو اليابانية عدد 7 مصانع، ويعمل بها 11 ألف موظف.

5- هيرشي الأمريكية





ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية في القائمة مرة أخرى، من خلال شركة هيرشي التي حققت العام الماضي مبيعات بقيمة 8 مليارات دولار.

تعد هيرشي من من شركات تصنيع الحلوى القديمة إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1894 وتقع مقرها في ولاية بنسلفانيا، وتضم تحت مظلتها 12 مصنعا يعمل فيها 16.5 ألف موظف.

6- نستله السويسرية





تشتهر سويسرا بصناعة الحلوى، ومن أبرز شركاتها نستله التي تمتلك 413 مصنعا حول العالم، يعمل بها 308 آلاف موظف.

تمكنت نسلته التي يعود تأسيسها إلى عام 1866 من تحقيق مبيعات بلغت 8 مليارات دولار في عام 2020.

7- ليندت السويسرية





حلت شركة ليندت السويسرية في الترتيب السابع عالميا بتسجيلها مبيعات قدرها 4.6 مليار دولار في 2020.

تأسست ليندت في مدينة زيورخ السويسرية عام 1845 لتعد من أقدم شركات إنتاج الحلوى الحديثة في العالم، ويعمل بها 14.5 ألف موظف عبر 12 مصنعا مملوك للشركة.

8- بلاديس البريطانية





تنافس بريطانيا في سوق الحلوى من خلال شركة بلاديس التي تأسست عام 2016 في لندن، وتمتلك 34 مصنعا في 13 دولة حول العالم، ويعمل بها 17 ألف موظف.

بلغت مبيعات الشركة خلال عام 2020 نحو 4.5 مليار دولار.

9- هاريبو الألمانية





تأسست شركة هاريبو الألمانية في عام 1920 بمدينة بون، ونجحت في تسجيل مبيعات قيمتها 3.3 مليار دولار في 2020، من خلال 16 مصنعا يعمل بها أكثر من 7 آلاف موظف.

10- إيزاكي جليكو اليابانية





ظهرت اليابان مرة أخرى في قائمة أكبر 10 شركات مصنعة للحلوى في العالم، من خلال شركة إيزاكي جليكو، التي حققت مبيعات بنحو 3.2 مليار دولار في 2020.

تضم الشركة تحت مظلتها 24 مصنعا يعمل بها 5.4 ألف موظف.