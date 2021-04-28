بيتكوين تواصل التعافي وتلامس 55 ألف دولار

واصلت بيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شهرة، تعافيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل 55650 قبل أن تنخفض إلى 54461.7 دولار.

وتواصل بيتكوين تعافيها من أقل مستوى في 7 أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجلته يوم الأحد عند 47004.20 دولار.



فيما وصلت العملة المشفرة إيثر لمستوى قياسي بلغ 2719.47 دولار اليوم الأربعاء قبل أن تتراجع 0.9% إلى 2596.40 دولار.

وتلقت بيتكوين الدعم من إشارات إيجابية أرسلتها شركة تسلا لصناعة السيارات في بيتكوين، حيث قال رئيسها المالي زاكاري كيركورن أن بيتكوين لها قيمة "طويلة الأجل" ويمكن استخدامها لحل مشاكل السيولة النقدية.

وأكدت تسلا أنها باعت في الشهر الماضي 10% من حيازات بيتكوين التي اشترتها في بداية العام. لكن شركة صناعة السيارات بررت البيع، مدعية أن الشركة تريد استخدام بيتكوين لتعزيز السيولة عند الحاجة.

أوضح المدير المالي أيضًا أن منطق تسلا ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك في اقتحام سوق بيتكوين في وقت سابق من هذا العام كان يعتمد جزئيًا على استراتيجيات السيولة للشركة.

لكنه قال إن عملة بيتكوين "أثبتت أنها مكان جيد لوضع بعض أموالنا التي لم يتم استخدامها على الفور" فيما أسماه "العمليات اليومية" أو "ربما لا تكون هناك حاجة إليها حتى نهاية العام". في غضون ذلك، صرح المدير المالي أن شركة تسلا قد تأمل في "الحصول على بعض العائد" من استثمارها.

غرد صاحب تسلا: "لم أقم ببيع أي من عملات بيتكوين الخاصة بي. باعت تسلا 10% من ممتلكاتها بشكل أساسي لإثبات سيولة بيتكوين كبديل للاحتفاظ بالنقد في ميزانيتها العمومية".

وقال المدير المالي لشركة تسلا أن "النقطة الأساسية" حول "تجارب شركته في مجال العملات الرقمية" هي أن "هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك متفائلًا هنا". وأضاف أن تسلا كانت "تراقب بالتأكيد" الأسواق "عن كثب" وستواصل "مراقبة كيفية تطور السوق" و"الاستماع إلى ما يقوله عملاؤنا" حول بيتكوين.

وأضاف: "نحن نؤمن على المدى الطويل بقيمة البيتكوين. لذلك فإننا نعتزم الاحتفاظ بما لدينا على المدى الطويل والاستمرار في تجميع بيتكوين من المعاملات من عملائنا أثناء شرائهم للسيارات".

ارتفعت أسعار بيتكوين في مارس إلى ما يقل قليلاً عن, دولار في معظم أوقات الشهر – ارتفاعا من 39 ألف دولار مطلع شهر فبراير/شباط الماضي.

وأظهرت بيانات من كوينشيرز لإدارة العملات الرقمية، الإثنين، أن العملة المشفرة الأشهر في العالم "بيتكوين" خسرت تدفقات بلغت 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل/نيسان الجاري، وهي أكبر تدفقات أسبوعية مسجلة.

واجتذب قطاع الأصول المشفرة تدفقات بلغت 1.3 مليون دولار فقط، وهو أدنى رقم أسبوعي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 .

وقالت كوينشيرز إن إجمالي الأصول المشفرة تحت الإدارة بلغ 54.3 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضا من 64.2 مليار دولار في منتصف أبريل/نيسان الجاري.

وبعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند حوالي 65 ألف دولار في منتصف أبريل/نيسان الجاري، هوت بتكوين حوالي 25%.

ضريبة بايدن

وتأثرت بيتكوين، بمقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سجلت خسائر حادة على خلفية مخاوف من أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على الأرباح ستقوض الاستثمارات في الأصول الرقمية.

لكن الخبراء توقعوا تراجع الزخم إلى بيتكوين مرة أخرى وأكدوا أن العملة المشفرة لن تكرر أزمة الهبوط التي حدثت عام 2017.

كانت بيتكوين قد بلغت قمة غير مسبوقة حيث تجاوزت 64 ألف دولار في قمة سلسلة مكاسبها لعام 2021.