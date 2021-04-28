"انقذوا رالف".. صرخة غضب في وجه شركات التجميل

سلط فيلم "أنيميشن" قصير حمل اسم "انقذوا رالف" أو "save ralph"، معاناة الحيوانات، وخاصة الأرانب، مع شركات التجميل.

تفاصيل الفيلم توضح كيف يتم استغلال الحيوانات من قبل شركات التجميل لإجراء الاختبارات عليها من أجل إنتاج مستحضرات التجميل.

ويبرز الفيلم معاناة الحيوانات وخاصة الأرانب لكي يتم إنتاج مستحضر تجميل تتمتع به النساء وتضيفه إلى حقيبة مستحضرات التجميل الخاصة بها، وكم التجارب والتعذيب الذى تخضع له الأرانب لكي يتم الحصول على المنتج التجميلي.





وقال موقع "real Chicago": تعاون صانعو أفلام هوليوود ونجوم السينما مع جمعية الرفق بالحيوان الدولية لإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير وقوي، بعنوان "Save Ralph"، لإنهاء اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات حول العالم، وعلى الرغم من حظر هذه الممارسة في 40 دولة، إلا أنها لا تزال قانونية تمامًا في معظم أنحاء العالم، بل إنها تعود إلى أوروبا، مما يعرض آلافًا لا حصر لها من الحيوانات لمعاناة وموت لا داعي لهما.





وأوضح تروي سيدل، نائب رئيس الأبحاث وعلم السموم في جمعية الرفق بالحيوان الدولية، إن "Save Ralph" هو دعوة للاستيقاظ للمواطنين والمشرعين الأوروبيين الذين يعتقدون أن اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات قد انتهى في الاتحاد الأوروبي، لأن الأمر ليس كذلك، فلقد تم اعطائه اسمًا جديدًا لـ "تقييم المواد الكيميائية" ولكنه نفس معاناة الحيوانات القديمة.





بدوره قال سبنسر سوسر، مخرج الفيلم: "الحيوانات في معامل اختبار مستحضرات التجميل ليس لديها خيارًا، ومن مسؤوليتنا أن نفعل شيئًا حيال ذلك، عندما أتيحت الفرصة لإنشاء حملة جديدة لجمعية الرفق بالحيوان الدولية، شعرت أن وقف الحركة هو الطريقة المثلى لإيصال الرسالة، فعندما ترى الحقيقة المرعبة لطريقة معاملة الحيوانات، لا يسعك إلا أن تنظر بعيدًا، ما كنت أتمنى أن أفعله بهذا الفيلم هو تقديم شيء يوصل رسالة دون أن أكون ثقيلاً، وأتمنى أن يقع الجمهور في حب رالف ويريد القتال من أجله ومن أجل الحيوانات الأخرى مثله، حتى نتمكن من حظر التجارب على الحيوانات نهائيًا".





وتقول صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات محظور رسميًا بالفعل في 40 دولة، منها الهند وتايوان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وجواتيمالا وأستراليا و10 ولايات في البرازيل، ومثل هذا الاختبار محظور أيضًا في تركيا وإسرائيل والنرويج وأيسلندا وسويسرا وفي ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا، وإلينوي، ونيفادا، وفيرجينيا.



