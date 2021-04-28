أشهر الساعات في العالم.. أغلى من الياقوت والألماس

يتطلع مصممو الساعات الأنيقة لتعويض خسائرهم المُكبدة خلال 2020 بفعل وباء كورونا، عبر طرح موديلات مبتكرة من الساعات هذا العام.

يستعرض المصممون أبرز ابتكاراتهم من خلال معرض "واتشز آند ووندرز" المقام في جنيف، خلال شهر أبريل/نيسان الحالي.



وبحسب "بلومبرج" هناك مجموعة ساعات خطفت قلوب رواد المعرض وهي كالتالي:

1- باتيك فيليب نوتيلوس





طرحت باتيك فيليب السويسرية ماركة جديدة بديلة عن الساعة "نوتيلوس الزرقاء" ذات الرقم المرجعي 5711 ، وهي ساعة تتميز بالميناء الخضراء، ذات الرقم المرجعي 5711/1A-014، وهو اللون المفضَل في عام 2021، ويبلغ سعر هذه الساعة 34,893 دولاراً

كما أصدرت الشركة إصدارا آخر من ساعة "نوتيلوس بالألماس"، و "كرونوغراف الذهبي باللون الوردي أو الروز".

2- الساعة بانيراي صب ميرسيبل





هي فخر صناعة الساعات الإيطالية، يتوافر منها 30 قطعة فقط، بسعر 60 ألف يورو (يعادل 71,847 دولاراً).

هذه الساعة تم صناعتها بنسبة 98% من المواد المعاد تدويرها وليس 100%، ويتطلب إعادة تدوير بعض المكونات الصغيرة مجهود أكبر من صنع المنتج من البداية، فيتم إعادة استخدام علب التيتانيوم، والكريستال، والأحزمة، وحتى "سوبر لومينوفا" المتوهج في الظلام.

3- الساعة فاشيرون كونستانتين أرميلاريا توربيون بلانيتاري





هي ساعة ضخمة وسميكة، وتضم كل شيء من توربيون مزدوج المحاور مع شكل كروي، مع تقويم دائم بإمكانية الرجوع للخلف لمدة 31 يوما سواء كان باليوم، أو التاريخ، أو الشهر، والعرض الفلكي فائق الدقة لأطوار القمر الذي يظهر ضمن نصف كرة مزدوجة، إلى جانب مؤشر يوضّح الأجواء ما إذا كانت نهاراً أم ليلاً على الساعة ، والوقت بالساعة والدقائق.

4-الساعة بولغاري أوكتو فينيسيمو كالندر البلاتيني





أضافت بولغاري الإيطالية سابع إصدارتها من أنحف الساعات في العالم، إذ يبلغ عرضها 40 ملم، وسمكها قدره 5.8 ملم.

ويبلغ سعر الساعة المصنوعة من البلاتين 89 ألف دولار، و59 ألف دولار للتيتانيوم.

5- ساعات شوبارد





تتفنن كارولين شوفوليه الرئيسة المشاركة في دار الساعات الفاخر شوبارد في انتقاء أفل الأحجار الكريمة لصناعة الساعات المرصعة بالياقوت الوردي المقطوع أو الأزرق أو الألماس.

وهذه الساعة تأتي مزودة بخمس ماسات، بتعبير السعادة" تتدحرج حول الميناء الخاص بالساعة، ويتحدد السعر حسب الطلب.

6- الساعة آي دبليو سي الكبيرة للطيارين





تتميز هذه الساعة بمواصفات خاصة فالجسم الأساسي والميناء مصنوع من السيراتانيوم الأسود، وهي عبارة عن سبيكة تيتانيوم تجعل الساعة تبدو متينة.

تم إصدار 10 قطع فقط من الساعة، بسعر 83.6 ألف دولار للقطعة الواحدة.

7- الكرونوغراف الأسرع في العالم





هي الساعة الأعلى ترددا بالعالم في الإنتاج المنتظم، فمؤشر الثواني الإضافي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ 360 ألف ذبذبة في الساعة (بمتوسط 28 ألف)، ليبدو كسيارة سباق من طراز الفورميولا 1، ومتاحة بسعر 35.9 ألف دولار.

8- الساعة "بيل آند روز بي آر - V2-94 فول لام





تأتي هذه الساعة أيضا من ماركة الكرونوغراف، المتميزة بمؤشر الثواني الإضافي، بألمع درجة من مادة سوبر- ليومينوفا الفسفورية التي تتوافر على العقارب، والأرقام، والعلامات، والميناء بالكامل.

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انتجت الشركة 250 قطعة من الساعة بسعر 5,100 دولار للقطعة الواحدة.

9- الساعة رولكس كوزموغراف دايتونا نيزك





تتمتع هذه الساعة بطلب مرتفع، فهي مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، وتتشابه مع الساعة أويستر فليكس من حيث الحجم والحركة و الإطار الزخرفي نفسه، ويبلغ سعرها 34,050 دولارا.

10- الساعة هوبلو بيغ بانغ إنتغرال توربيون





هي الساعة الأكثر شفافية بين أقرانها، بفضل صنعها من الياقوت بالكمل، فهي عبارة عن هيكل يشبه "ليغو" يتكوَّن من حوالي 37 جزءا، وأضافت سوارا من الياقوت.

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كما تمَ صنع جسر التوربيون، ولوحة الاتصال، والجسور الأخرى التي تربط الأجزاء المتحرِّكة للساعة معاً من الياقوت لتوفير رؤية واضحة، بسعر 422 ألف دولار.

11- الساعة أوديمار بيغيه رويال أوك أوفشور كرونوغراف





هي أوَّل إصدار من أوديمار بيغيه مع كرونوغراف ذات مؤشر الثواني الإضافي وهو مدمج فيها مباشرة.

هذه الساعة المحبوبة أصغر قليلاً من الموديلات السابقة (43 مم، وليس 44 مم)، مع إعادة ترتيب الساعات الفرعية الموجودة بها ونافذة التاريخ، بالإضافة لسوار جديد قابل للفصل، وآلية جديدة لعرض الوقت. وتعدُّ هذه الساعة.

تم تصنيع 100 قطعة منها من التيتانيوم، بسعر 36,200 دولار.

12- أوميغا ساماستر 300 برونزية ذهبية





هي ساعة رياضية، اعتمدت في تصنيعها على البرونز، الذي بات المعيار في صناعة ساعات الغوص الحديثة بسبب مقاومته للماء المالح.

وتم إضافة الذهب إلى البرونز والنحاس ومكونات سرية أخرى، ما سيجعل المعدن يكتسب مظهرا جميلا، ويبلغ سعر الساعة11,200 دولار.