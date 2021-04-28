حقوقيون تونسيون: عملية "رامبوييه" الإرهابية نتاج حكم الإخوان

وصفت جمعيات حقوقية في تونس العملية الإرهابية التي ذهبت ضحيّتها مُواطنة فرنسية تعمل بمركز شرطة مدينة "رامبوييه" بـ"العمل الشنيع والجبان"، منددة بإرهاب الإخوان وسلوكهم المحرض على التطرف.

والجمعة الماضية، ضربت عملية إرهابية جديدة فرنسا أودت بحياة مُواطنة تعمل بمركز شرطة مدينة "رامبوييه" على يد تونسي آخر، بعد عمليتي نيس 2016 و2020.

ويرى مراقبون أن الأيادي الإخوانية الإجرامية في فرنسا تبدو جلية، حيث تشتغل حركة النهضة على شبكات عنقودية مرتبطة بجهازها السري الذي ينشط داخل تونس وخارجها.



الجمعيات أدانت، في بيان، استمرار بعض الأحزاب، وخاصّة حركة النهضة (الإخوانية) والتنظيمات والجمعيات المُوالية لها منذ 2011 على رأسها حاليا ائتلاف الكرامة، في ترويج الخطابات المُحرّضة على الكراهية والفتنة والعنف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، خاصة تلك الخارجة عن القانون منها.



وأشارت إلى أن "الأبحاث الأوّلية في الملف تفيد أن هذه الجريمة تدخل ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تقترفها حركات سياسية متطرفة تسمّي نفسها إسلامية، وتُوكل تنفيذها إما لأعوانها وإما لعناصر ذات مُستوى ثقافي هزيل وقعت فريسة سهلة للخطابات الدعوية والتحريضية الحاقدة والمُضلّلة، التي ترعاها تلك التنظيمات".



هذه الخطابات وجدت فُرصة سانحة في تونس جرّاء ما لاقته من الدعم المباشر وغير المباشر أو التغاضي من طرف الأحزاب المُشاركة في الحكم طيلة العشرية الأخيرة، وفق البيان.

وأعربت عن تضامنها الكلي مع عائلات الضحايا ومع الشعب الفرنسي وعن أسفها إزاء ما ينتُج عن مثل هذه العمليات الإجرامية من تزايد حملات الكراهية والعنصرية تُجاه التونسيات والتونسيين وكافّة الأجانب المُقيمين في فرنسا وباقي الدول الأوروبية.

كما عبرت عن أسفها للصّمت الطويل للسلطات الرسمية، التنفيذية والتشريعية، وتعتبر أن بيان الحكومة، على أهمّيته، يُمثّل تراجعا في المواقف المبدئية الحازمة ضد الإرهاب في الداخل والخارج والتي ميّزت السياسة التونسية طيلة العقود الماضية، ونبّهت من تداعيات مثل هذا التردّد على صورة تونس في الخارج وعلى أفراد الجالية المُقيمة في جميع أنحاء العالم خصوصا فرنسا.

الجمعيات المُوقّعة على البيان اعتبرت الإرهاب العالمي المُتصاعد خطرا على التعايش بين الشعوب في سلام وأمان ويتطلّب القيام بمجهودات مُشتركة بين الدول من أجل كبحه عن طريق تطوير مُحتوى الإعلام والمناهج التربوية وتسهيل بعث المشاريع التنموية التي تحمي الشباب من الوقوع لُقمة سائغة في أيادي المُنظّمات الإرهابية العابرة للدول والقارّات.

ووقع على البيان 25 جمعية أبرزها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب" و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات".

وسبق وأن صرحت البرلمانية عن حركة الشعب، ليلى حداد، الثلاثاء، بأن منفذ عملية "رامبوييه" الإرهابية وهو التونسي جمال قرشان قد زار البرلمان التونسي خلال سنة 2020 وله علاقة بنواب كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

ودعت السلطات التونسية إلى ضرورة فتح تحقيق في الغرض ومحاسبة المتورطين.

ويرى متابعون بأن حركة النهضة الإخوانية هي رأس الإرهاب الذي يحرك أكثر من خلية تكفيرية بين فرنسا وتونس لخدمة أجنداتها في فترات الضمور السياسي والتراجع الشعبي الرهيب.