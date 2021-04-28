وصفه بـ"عديم التربية".. معارض تركي يطالب أردوغان بتعويض

رفع معارض تركي دعوى قضائية للحصول على تعويض من الرئيس، رجب طيب أردوغان، قيمته 128 ألف ليرة (نحو 15 ألف دولار)؛ لسبه له.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الأربعاء، رفع الدعوى أنغين ألطاي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري؛ أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
ووفق المصدر جاء رفع القضية على خلفية مهاجمة أردوغان في وقت سابق، المعارض المذكور، معتبرًا أنه "شخص عديم الأخلاق والتربية"؛ لقيامه في وقت سابق بالمطالبة بـ"خلع الرئيس عبر الانتخابات الديمقراطية".
وعلى خلفية تصريحاته التي أزعجت أردوغان، فتحت السلطات التركية، الأربعاء الماضي، تحقيقًا مع ألطاي، بزعم "تهديد الرئيس".
وكان ألطاي توعد في تصريحاته السابقة، أردوغان بأن يخلعه الشعب عبر الانتخابات الديمقراطية، آملًا ألا تكون نهاية الأخير كنهاية رئيس الوزراء التركي الأسبق عدنان مندريس.
وأطاح الجيش التركي بمندريس عبر انقلاب عسكري عام 1960، ونفذ فيه حكم الإعدام شنقا مع اثنين من أعضاء مجلس وزرائه في 17 سبتمبر/أيلول 1961.
والأربعاء، هاجم أردوغان، المعارض ألطاي، خلال اجتماع لكتلته البرلمانية، ووصفه بـ"عديم التربية والأخلاق".
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