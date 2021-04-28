مصرع 3 في تحطم طائرة صغيرة بفلوريدا الأمريكية

تحطمت طائرة صغيرة، الأربعاء، بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وقال إدارة الطيران الفيدرالية، إن "دورية الطرق السريعة في ولاية فلوريدا استجابت لحادث تحطم طائرة في منطقة جاكسونفيل".

وأشارت إدارة الطيران، في بيان، إلى أن "الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في منطقة غابات بالقرب من مطار سبنسر الجوي".

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم إدارة الطيران، ماريا نجوكو، في تصريحات صحفية، إن "إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيحققان في الأمر".