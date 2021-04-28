"النووي وإس 400".. أمريكا تهاجم إيران وتركيا

هاجم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إيران وتركيا على خلفية البرنامج النووي للأولى واقتناء الثانية صواريخ دفاعية روسية.

وقال بلينكن خلال مائدة مستديرة مع عدد من النشطاء والصحفيين بشأن حرية التعبير: "إيران تشكل تهديدًا للمنطقة بسبب برنامجها النووي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعمها لتنظيمات إرهابية".



وتابع "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة تهديد إيران لاستقرار المنطقة ودعمها للإرهاب".

وعن تركيا، قال وزير الخارجية الأمريكي "حصول تركيا على منظومة صواريخ إس-400 الروسية يخالف التزامات عضويتها بحلف شمال الأطلسي".

وتشهد العلاقة بين واشنطن وأنقرة توترات بعد شراء الأخيرة منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، والتي ترى فيها الإدارة الأمريكية تهديدا لمقاتلات إف-35، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إخراج أنقرة من برنامج هذه المقاتلات.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، منذ بداية الشهر الجاري، المفاوضات حول الاتفاق النووي والتزامات إيران ذات الصلة، فيما تحاول طهران استثماره للضغط نحو رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ 2018.

وأعلنت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وستدخل ملفي الصواريخ البالستية ودعم الإرهاب في أي اتفاق مستقبلي مع النظام الإيراني.