العراق يوقف 3 ضباط بعد هجوم لداعش

وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الأربعاء، بتوقيف ثلاثة ضباط كبار في قوات حرس الحدود بتهمة التقصير بعد هجوم شنه تنظيم داعش.

وشن تنظيم داعش الإرهابي هجوما على كمين أمني في منطقة عرعر الحدودية. على الحدود المشتركة مع السعودية.

وفي وقت سابق الأربعاء، مصدر أمني لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "داعش هاجم مخفراً حدودياً عند عرعر الحدودية ليلا"، موضحا أن "قائد حرس حدود المنطقة لم يكن متواجدا ولم يعلم بتفاصيل الحادث ولم يُعلِم القيادات".

وأضاف المصدر، "عندما هاجم التنظيم النقطة قامت القوة بترك النقطة وركوب عجلاتها والهروب من مكان الحادث وتم اخذ النقطة والاستيلاء على اسلحة المنتسبين الباقية في النقطة".

وتابع المصدر، "في اليوم الثاني علمت القيادات بالحادث وقامت بابلاغ قوة للخروج على النقطة وكان الطريق ملغم بالعبوات الناسفة"، مبينا أنه "اثناء مرور القوة انفجرت عبوة ناسفة على القوة اسفرت عن اصابة ضابط برتبة نقيب ومنتسبين اثنين".

وفي تطور أمني ذي صلة، نفذت القوات الأمنية العراقية، الأربعاء، حملات عسكرية في 4 مناطق من البلاد، ضبطت خلالها أسلحة مختلفة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، أن "قوة أمنية تابعة لقوات الرد السريع قامت بعمليات تفتيش وتطهير مناطق ناحية أبو صيدا وتم العثور على عبوة ناسفة".

وبحسب البيان، نفذت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى علميات تفتيش وتطهير عدة مناطق حيث تم العثور على 18 قنبلة هاون عيار 120 ملم و 8 هاونات عيار 81 ملم و24 عبوة ناسفة وغيرها من المضبوطات.

وفي سامراء، شمال العاصمة بغداد، تم "العثور على أسحلة وقنابل هاون وعبوات ناسفة في منطقة صعيوة وتم تفكيكها



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.