ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. تكافح متاحف الحرب العالمية الأولى بشمال فرنسا التي تحظى بشعبية كبيرة، لكي تُبقي سياحة الذكرى حية في مواجهة الأزمة الصحية. تستقطب سيشيل العديد من السياح، الذين يرغبون في التجول وسط المناظر الطبيعية الخلابة. أعلنت "العربية للطيران" عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى موسكو بداية من 1مايو/أيار المقبل. تعتبر "دبي" من الوجهات السياحية العالمية القادرة على تقديم تجارب متنوعة لزوارها على مدار العام. تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، نحو 47 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. دبي تتلألأ ورحلة الأرخبيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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