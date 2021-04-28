بألبوم عائلي.. صور تنشر لأول مرة عن هجمات 11 سبتمبر

نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عددا من الصور التي تنشر للمرة الأولى لهجوم 11 سبتمبر الإرهابي على البرجين التوأمين في مدينة نيويورك.

وذكرت المجلة أن الصور عثر عليها ليام إنيا، 19 عامًا، ضمن ألبوم عائلي يضم صور خالته ماريان.



وقال ليام، المولود في نيويورك، إنه: "تبينت من خلال الصور أنها كانت تعيش في شقة في مدينة نيويورك تطل شرفتها جنوبًا باتجاه مركز التجارة العالمي. في ذلك اليوم والأيام التي تلته بدأت في التقاط الصور".

وأشار إلى أنه عندما عرض الصور على والدته أكدت له أن خالته كانت تعيش في تلك المنطقة.





وحصل ليام على الصور قبل حوالي أربع سنوات عندما أهدتها خالته لوالدته، لكن لم يتصفح ألبوم الصور إلا في فبراير/ شباط الماضي، حيث قام بالتقاط صور ضوئية لها، ونشرها على موقع "ريدت" الأسبوع الماضي.

وأضاف ليام، أنه: "أردت نشرها على ريدت، لأنني كنت آمل أن يجد فيها الناس متعة، نظرًا لأن الصور الأكثر شهرة للأحداث تم التقاطها من مسافة بعيدة، أو على الأرض بالقرب من المباني، أو من السماء. لكن هذه الصور تُظهر الأبراج من مكان قريب".





وشنت جماعة القاعدة الإرهابية في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أربعة هجمات منسقة على الولايات المتحدة، شارك فيها 19 خاطفا ينتمون للتنظيم الإرهابي أدت إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، واستمرت لنحو ساعة ونصف.

واستخدم الخاطفون طائرات مدنية مختطفة انطلقت من ثلاثة مطارات أمريكية، استهدفت مباني رئيسية في مدينتي نيويورك وواشنطن، بما في ذلك البرجين الرئيسيين في مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).





وخلال الهجوم اصطدمت الرحلة رقم 11 لشركة أميركان إيرلاينز الجوية الأمريكية والرحلة 175 بالخطوط الجوية المتحدة، بالبرجي الشمالي والجنوبي لمجمع مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.





وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 77 في البنتاجون في واشنطن العاصمة ، وأسقطت طائرة ركاب رابعة، رحلة يونايتد إيرلاينز 93 ، بالقرب من شانكسفيل في بنسلفانيا بعد أن قاتل الركاب الخاطفين الأربعة قبل أن تصل إلى هدفها، الذي يعتقد أنه مبنى الكابيتول أو البيت الأبيض.





وأحبط الهجوم الرابع في سماء ولاية بنسلفانيا حيث أسقطت طائرة، يعتقد أنها كانت في طريقها إلى واشنطن لشن هجوم على مبنى الكونجرس أو البيت الأبيض، بحسب التقرير.

من أبرز الحقائق حول الهجوم:

- خلال 102 دقيقة، قُتل 2977 شخصا في هجمات بمدن نيويورك وواشنطن وشانكسفيل بولاية بنسلفانيا، بينهم 343 رجل إطفاء، و23 شرطيا، و37 من عناصر سلطات الموانئ في نيويورك.

- تراوحت أعمار الضحايا بين سنتين و85 عاما، وكان نحو 80% من الضحايا من الرجال.





- لم يكن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في واشنطن عندما وقعت هجمات 11 سبتمبر، حيث كان يزور إحدى المدارس في مدينة ساراسوتا بولاية فلوريدا.

- أثناء الهجوم على مركز التجارة العالمي تمكنت كلبة تدعى روسيلي من إنقاذ مالكها الأعمى بعد أن اقتادته إلى خارج المبنى قبل انهياره بدقائق.