موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. أشواك الحرير وعدائية الموظفين وقفزة دوجكوين

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يسدد ورثة رئيس شركة سامسونج 10.8 مليار دولار كضرائب تركات، وهي القيمة التي تعد من أكبر الضرائب التي يتم دفعها في كوريا والعالم.

يبدو أن هناك متغيرات جديدة تفرض نفسها على مبادرة "طرق الحرير" الصينية الشهيرة ستؤدي إلى تجميد بعض الأطراف لموقفها من الحزام والطريق.

تواصل دوجكوين صعودها مقابل تراجع في قيمة بيتكوين رغم الفارق الكبير، فما العلاقة بينهما وماذا حدث في وول ستريت بفعل العملات المشفرة؟

تتنافس دول العالم على اقتناص أكبر حصة من الكيانات العملاقة التي تصنع الحلوى بقيادة الشوكولاتة مصدر هرمون السعادة في العالم.

عاد الحديث عن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان لأذهان العالم مرتين في ليلة واحدة، مرة وهو متهم والأخرى وهو بطل لمسلسل فرنسي.

ترقب في سوق المال الأمريكي لحدثين كبيرين اليوم؛ الأول بيان "الفيدرالي"، والثاني خطاب الرئيس جو بايدن والمقرر أن يعلن فيه مزيدا من خطط التحفيز.

وقعت مصر، الأربعاء، عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار.

قال البنك المركزي المصري، في بيان، الأربعاء، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

أعلنت مجموعة تداول السعودية، مالكة سوق الأسهم المحلية والمشغلة لها، الأربعاء، عن أسماء البنوك المسؤولة عن إدارة طرحها العام الأولي.

في خطوة من شأنها أن تنصف"الجيش الأبيض" في لبنان، أقرّت لجان البرلمان اقتراحا بقانون يمنح ضحايا القطاع صفة شهداء وما يترتب عليه ماليا.

عانى الجميع، من جائحة كورونا، بدرجات مختلفة، وقد يؤدي هذا الاختلاف إلى تنامي العداء والكراهية بين الموظفين وبعضهم البعض.