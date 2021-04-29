موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. قرار بريطاني"جريء" و انتعاش مرسيدس

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قالت وزارة النقل البريطانية، الأربعاء إنه سوف يسمح للسيارات ذاتية القيادة بالسير في شوارع البلاد في وقت لاحق العام الجاري.



تعيش مرسيدس فترة انتعاشة غير مسبوقة، بأن طرحت رسميا مجموعة متميزة من الموديلات في وقت قصير كانت من أكثر السيارات المرتقبة.

بعد العديد من اللقطات التشويقية، أزاحت ماركة هيونداي الستار رسميا عن النسخة الأحدث لطراز "كونا N" لعام 2022 بقدرات متميزة.



من الشائع في مجال صناعة السيارات أن تتخصص ماركات سيارات في مجالات أخرى إلى جانب صناعة السيارات، خاصة الصناعات العسكرية.

على نطاق دولي، يتوفر حاليا بسوق الدراجات النارية الهندية المستعملة مجموعة متميزة من الدراجات، التي تجمع بين الكفاءة والتكلفة الزهيدة.

انضمت ماركة تويوتا اليابانية لقائمة ماركات السيارات التي تعلن عن سيارات جديدة من صنعها لعام 2022.



بدأت فورد خطوات جادة لتعزز مكانتها في مجال صناعة السيارات الكهربائية في المستقبل.

على نطاق دولي، تتوفر بسوق السيارات المستعملة مجموعة من الموديلات التي اكتسبت ثقة الخبراء ويمكن شراؤها مستعملة ضمن فئة السيدان الفارهة.

يتوفر بسوق السيارات حاليا مجموعة استثنائية من الموديلات الكهربائية التي تتمتع بسرعة خارقة تضاهي سيارات السباق.

على مدار عقود، تخضع المئات من السيارات لاختبارات إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة ومعهد تأمين السلامة على الطرق السريعة بأمريكا.

تتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات العاملة بمحركات تقليدية، تتمتع بمعدل اقتصادي في توفير الوقود أكثر من غيرها.

