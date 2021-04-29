موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. أرخص هاتف سامسونج وتسريبات بلاي ستيشن

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، الأربعاء، في الهند، أرخص هاتف ذكي، Galaxy M42 5G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



أعلنت شركة آيسر عن إطلاق لاب توب وحاسوب لوحي جديدين من سلسلة Enduro Urban المخصصة للاستخدامات الشاقة.

أعلنت شركة "أوبر"، أنها ستقدم قريبا خدمة جديدة عبر تطبيقها لتسهيل عملية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أمريكا.

كشفت شركة ألكاتيل الفرنسية النقاب عن هاتفها الذكي 1S الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة الأساسية، ويعد هاتفا اقتصاديا بمميزات مذهلة.

دخلت موتورولا عالم السيلفي عبر هاتفها الذكي Moto G20 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة الأساسية.

أصبح من الممكن تحويل حاسوبك اللوحي أبل آيباد برو لجهاز لاب توب، عن طريق حافظة لوحة المفاتيح MAX+ الجديدة التي أعلنت عنها شركة بريدج.

بدأ سباق بورصة التكهنات بشأن فعالية "سوني" القادمة، والتي ستعلن خلالها أهم التحديثات المتعلقة بـ"بلاي ستيشن".