مصادر: السودان يُجمّد اتفاقا لبناء قاعدة روسية على البحر الأحمر

ذكر مصدر سوداني مسؤول لـ"دوت الخليج الإخبارية"، الأربعاء، أن الخرطوم جمدت اتفاقا سابقا مع موسكو لبناء قاعدة روسية على البحر الأحمر.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، إن تجميد الاتفاق الذي أبرمته روسيا مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير، يسري إلى حين إجازة الاتفاق واعتماده بواسطة المجلس التشريعي المنتظر تشكيله خلال الفترة المقبلة.

ويتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان مهمة التشريع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحين تدشين المجلس التشريعي.

المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن التوافد الروسي إلى القاعدة العسكرية المقترحة "فلامينغو" سيتوقف إلى حين إجازة الاتفاق من البرلمان الانتقالي المزمع تدشينه قريبا.

وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا حول زيارات عسكرية روسية إلى سواحل البحر الأحمر شرقي السودان بغرض بناء القاعدة، وسط أنباء عن ملاسنات حدثت بين الروس وبعض عناصر القوات البحرية السودانية.



وفي نوفمبر تشرين ثاني الماضي، نشر موقع الحكومة الروسية وثيقة اتفاق أولية مع السودان لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر لتزويد أسطولها بالوقود.



وتنص هذه الوثيقة الأولية على إنشاء "مركز دعم لوجستي" في السودان يمكن من خلاله تأمين "صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم" البحرية الروسية.



ويمكن أن تستقبل هذه القاعدة 300 عسكري وموظف مدني كحدّ أقصى، وكذلك 4 سفن، بما في ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، وفق الاتفاق.



وكان مقررا أن يتم إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة.



وفي السنوات الأخيرة، تقرّبت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى أفريقيا، من السودان في المجال العسكري لكن أيضاً في المجال النووي المدني.



ومنذ مايو/أيار 2019، يربط بين البلدين اتفاق تعاون عسكري مدّته سبع سنوات.



في أواخر يناير/كانون الثاني 2019، اعترف الكرملين بأن مدربين روسيا يتواجدون "منذ بعض الوقت" إلى جانب القوات الحكومية السودانية، في خضم أزمة سياسية في السودان.



وأثناء زيارة إلى روسيا أواخر العام 2017، طلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حماية" السودان من الولايات المتحدة، ودعا إلى تعزيز التعاون العسكري مع موسكو بهدف "إعادة تجهيز قواتها المسلحة".