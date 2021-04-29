جريمة بشعة والمتهم امرأة.. 4 قتلى في مستشفى أمراض عقلية بألمانيا

اكتشفت السلطات الألمانية 4 جثث في مستشفى في مدينة بوستدام القريبة من برلين، مساء الأربعاء، فيما يبدو جريمة قتل بشعة لمرضى.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن متحدث باسم الشرطة، تورستن هيربست قوله: "عثرنا على 4 جثث في مستشفى أوبرلن كلينك في بوستدام هذا المساء".
وتابع: "كما عثرنا على شخص خامس مصاب بجروح خطيرة"، مضيفا: "هذه جريمة قتل".
ووفق المتحدث، فإن الشرطة ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 51 عاما في المستشفى، هي المشتبه به الرئيسي حتى الآن.
وتابع: "وصلنا بلاغ بما حدث في المستشفى في التاسعة مساء، والضحايا كانوا مرضى فيها".
والمستشفى الذي شهد الجريمة مخصص لعلاج الأمراض العقلية، ولم تعرف دوافع الجريمة حتى الآن.
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