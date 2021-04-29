سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29 أبريل 2021

يواصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 29 أبريل 2021، الاستقرار لليوم الرابع عشر، في التعاملات المصرفية.

واستقر سعر الدولار في مصر، خلال العامين الماضيين، بدعم من استمرار تحقيق الاقتصاد معدلات نمو ايجابية.

والبنوك إجازة في مصر من اليوم وحتى الإثنين المقبل احتفالا بعدة مناسبات متتالية على رأسها عيد تحرير سيناء المرحل من مطلع الأسبوع واحتفالات عيد العمال.

سعر الدولار في مصر

وشهدت التعاملات المصرفية، اليوم الخميس، استقرار الجنيه المصري، أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني.

وظل متوسط سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مستقرا لليوم الرابع عشر، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الخميس، سجل متوسط سعر الدولار في مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 21 بنكا، من بينهم العقاري المصري العربي، والمصرف العربي الدولي، والقاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

كما ظل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، ثابتا عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

تثبيت الفائدة

قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الخامس على التوالي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

كما تستهدف خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2020/ 2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

وكانت مصر وقعت تسهيلا ائتمانيا حجمه 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد أن سمحت بتراجع حاد لعملتها الجنيه.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من 40.201 مليار دولار في فبراير/شباط.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.87 جنيه للشراء و19 جنيها للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، و 52.30 جنيه للبيع، أمس.