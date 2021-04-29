تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 29 أبريل 2021

تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 29 أبريل/نيسان 2021، لليوم الثالث في البنوك، وشركات الصرافة.

واستقرت أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، خلال العامين الماضيين، بدعم من نجاح برنامج إصلاح اقتصادي بدأ بنهاية عام 2016، تضمن تحرير كامل لسعر صرف عملتها المحلية.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الخميس، أمام الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، فيما استقر أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.87 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو، إلى نحو 18.84 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك الإسكندرية، عند نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في الثلاث سنوات المقبلة.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها، بنسبة 5.2% في 2021-2022 من 2.8%، متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من كل عام.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مستقرا لليوم الرابع عشر، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.81 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، أمس.