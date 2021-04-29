صورهم على الدولار.. 7 وجوه غيرت العالم

هل جربت قراءة أسماء الشخصيات المطبوعة على فئات الدولار الأمريكي؟ وما قصتهم، ولماذا وضعت أمريكا صورهم على الدولار؟

بين الدولار والدولارين والخمسة والعشرة دولارات والعشرين دولارا والخمسين دولارا وال 100 دولار، تتراجع صور الشخصيات على منتصف الأوراق النقدية للدولار، التي يمثل نحو 66% من الاحتياطي العالمي النقدي، و84% من التجارة حول العالم.



بدأ الدولار كعملة في الولايات المتحدة قبل عدة قرون وتحديد في عام 1785، عندما أعلن المجلس القاري- الذي كان مسؤولا عن إعلان الاستقلال والذي كان يدير الحرب ضد بريطانيا- إصدار الدولار ليكون عملة رسمية جديدة للبلاد.



وقررت أمريكا وضع صور مجموعة من الشخصيات على العملات الورقية، والوظائف التي شغلوها ليكونوا على صدر أهم عملة حول العالم، وفقا لمركز معلومات مباشر، نسردها في هذا التقرير.



1- جورج واشنطن

يعتبر جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وشغل منصبه في الفترة بين 1789-1797، وهو الذي قاد حرب الاستقلال ضد بريطانيا، حتى انفصلت أمريكا عن بريطانيا في الرابع من يوليو/تموز عام 1776، وتتصدر صورته العملة فئة 1 دولار.





2- توماس جيفرسون

توماس جيفرسون هو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، والكاتب الرئيسي لإعلان الاستقلال، هو ثالث رؤساء أمريكا (1801-1809)، وتتصدر صورته العملة فئة 2 دولار.





3- إبراهام لينكولن

إنه الرئيس السادس عشر لأمريكا في الفترة من 1861 وحتى 1865، من أهم إنجازاته إعادة الولايات التي انفصلت عن الاتحاد بقوة السلاح والقضاء على الحرب الأهلية الأمريكية، وتتصدر صورة لينكولن العملة فئة 5 دولارات.





4- ألكسندر هاميلتون

ألكسندر هاميلتون هو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، ورجل اقتصاد ويعد مؤسس النظام المالي لأمريكا حيث أنه صاحب فكرة إنشاء أول مصرف أمريكي مركزي والذي يعرف حاليا بـ "المجلس الاحتياطي الاتحادي".



وهو أول من تولى منصب وزير الخزانة في أعقاب الاستقلال عن بريطانيا، إذ تتصدر صورة هاميلتون العملة فئة 10 دولارات.





5- آندرو جاكسون

سابع رؤساء الولايات المتحدة (1829-1837)، وهو ذو خلفية عكسرية حيث قاد القوات الأمريكية في معركة نيو أورليانز عام 1815، والتي هُزم فيها الجيش البريطاني الذي حاول غزو نيو أورليانز، ولهذا يعتبر "جاكسون" بطلا قوميا عند الأمريكيين؛ وتتصدر صورته العملة فئة 20 دولارا.





6- يوليسيس جرانت

الرئيس الثامن عشر للولايات المتحدة (1869-1877)، عمل مع الرئيس إبراهام لينكولن لقيادة جيش الاتحاد للانتصار على الكونفدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية، ولهذا يعتبره الأمريكيون من الأبطال القوميين، وصورته تتصدر العملة فئة 50 دولاراً.





7- بنجامين فرانكلين

يعد من أهم وأبرز مؤسسي الولايات المتحدة، يعده الأمريكيون أحد أهم العقول التي أنجبتها بلاده، كان مؤلفاً ومعارضاً سياسياً ودبلوماسياً.



كان له تأثير في التنوير وتاريخ الفيزياء التي كان له فيها نظريات واكتشافات، فلا عجب بعد كل هذا أن يخلده الأمريكيون على عملتهم الأكبر فئة الـ 100 دولار.



