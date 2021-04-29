جزائريون يستقبلون رمضان بـ"التشعبينة".. ما علاقتها بعادات قريش؟

توصف الجزائر بـ"البلد القارة"، ليس لكبر مساحتها فقط، بل لتنوعها الثقافي والطبيعي والشعبي في اللهجات والعادات والموروثات.

ومن أبرز ذلك التنوع الذي يميز الجزائر هو "الثقافي" والذي يتجسد خلال المناسبات الدينية والمحلية التي يضعها الجزائريون ضمن أولوياتهم بطقوس وعادات خاصة وقديمة، يحافظون عليها منذ مئات السنين.

ومع كل شهر رمضان من كل عام، تبرز عادة اجتماعية ودينية مميزة بجنوب هذا البلد العربي اسمها "التشعبينة" التي تلخص طقوساً خاصة لاستقبال الشهر الفضيل "أحسن استقبال" وفق معتقداتهم وموروثهم الثقافي والشعبي.

عادة توجد أيضا في منطقة "مستغانم" الواقعة غرب البلاد، لكنها تختلف في تفاصيلها عن تلك الموجودة جنوباً، ومشابهة لعادة أخرى يشتهر بها سكان العاصمة الجزائرية وهي شراء الأواني الجديدة وتنظيف المنزل أو إعادة صبغ جدرانه، تأهباً لاستقبال رمضان بأحسن حلة.





أما "التشعبينة" المعروفة بولايات الغرب الجزائري مثل سعيدة والجنوب خاصة بأدرار وغرداية التي تعرف بـ"عاصمة الأصالة الجزائرية" والواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد، فهي عادة أعمق من خلال القيم التي تحافظ عليها وتسعى لترسيخها، والمتوارثة منذ مئات السنين.

ومن اسمها "التشعبينة" يتضح بأنها مشتقة من اسم شهر شعبان، ما يعني أن أهل هذه المناطق يقيمون احتفالات خاصة لتوديع شهر شعبان في أيامه الأخيرة واستقبال شهر الرحمة والمغفرة بطقوس مميزة مستمدة من الموروث الثقافي والدين الإسلامي، وتؤكد بأن علاقة الجزائريين بالشهر الفضيل تبدأ مبكراً.

يقول البعض إنها مشابهة لعادة مسيحية أو حتى عادة قديمة عند قريش وهي "الاجتماع للطعام قبل رمضان لتوديع الأكل"، وتسمى عند المسيحيين بـ"التنحيس".

لكن أصحاب هذه العادة المميزة يؤكدون بأنها مستمدة من قيم الدين الإسلامي، ومن تشريع الله سبحانه وتعالى الصيام في رمضان ليزدادوا تقوى وقرباً من رب العباد.





طقوس في عادة

مظاهر عادة 'التشعبينة" كثيرة عند أهالي سكان منطقة غرداية المعروفة بأنها من أكثر المدن الجزائرية المحافظة، تبرز فيها عادات وتقاليد المنطقة الكثيرة في الطبخ والتقاليد والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي، ويعود تاريخها إلى مئات السنين.

وفي هذه العادة، تحرص عائلات غرداية على بدئها بالتحضير لأطباق تقليدية ويسمونها بـ"طبق شعبان" الذي يودعون به هذا الشهر لاستقبال شهر الصيام، رغم أن هذه العادة متواجدة أيضا في عدة مناطق جزائرية بينها الصحراوية.





‏ وفي هذا التقليد، تجتمع العائلات من الجيران أو الأقارب في اليومين الأخيرين من شهر شعبان على وليمة كبيرة، وتلتقي في بيت أكبر رجل أو سيدة بالعائلة أو تلك المنطقة، ويعد طبق "الكسكسي" بالبيض ولحم الغنم والدجاج أشهر تلك الأطباق التي يتم إعدادها.

ولـ"الكسكسي" أهمية خاصة في المجتمع الجزائري، إذ تعتبر أكلة "اللمات الكبيرة" في مختلف مناسبات الأفراح وحتى الأتراح، ولهذا يركز عليها أهل غرداية كونها تضمن التقاء أكبر عدد من أفراد العائلة أو الجيران.

وقد يصل عدد الحاضرين لوليمة "التشعبينة" إلى أكثر من 100 شخص، وهو التجمع الذي يحضره الأخوال والأعمام والأصهار وأبناء العمومة.





طلب العفو

في معتقدات أهل جنوب الجزائر، يعد "الغياب" عن وليمة وعادة "التشعبينة" "خطأ لا يغتفر"، ويفرض على الغائب "قطيعة كلية من العائلة".

وفي الاتجاه المعاكس، تعد هذه العادة فرصة للتصالح أيضا بين أفراد العائلة، وبعد انتهاء الوليمة يكون لزاماً على المتخاصمين أو المتعادين طلب العفو من بعضهم البعض وتسمى باللهجة الجزائرية "طلب السماح".

ويعتبرون طلب العفو "القيمة الأساسية" لعادة "التشعبينة" ولا ينتظرون بذلك عيد الفطر للتغافر، بل يفضلون أن استقبال شهر رمضان بقلوب صافية وبدون أحقاد أو خلافات بين أفراد العائلة مهما كانت درجتها.





سباق الخيل والجِمال

وتمتد عادة "التشعبينة" لطقوس أخرى يكون فيها الفرح والمرح حاضرا بقوة كعلامة سرور وبهجة لاستقبال ضيف عزيز.

إذ يتم فيها إحياء عادات وتقاليد قديمة مرتبطة أيضا بالموروث الشعبي للأجداد للمناطق الجنوبية من الجزائر، والمتمثلة في تنظيم سباقات للجمال والخيل تشارك بها فرق فلكوروي.

يستعمل فيها البارود، ويتباهى فيها الفرسان بألبستهم التقليدية وإجادتهم لإطلاق البارود من على ظهر الخيل، والتحكم في السباق.





وللنساء أيضا دور كبير في إحياء هذه العادة الاجتماعية والدينية، إذ تجتمع في بيت إحداهن، يكون فيها "الطبل" المعروف في الجزائر باسم "البندير" الحاضر القوي بإيقاعاته التي تدوي في المنازل على أصوات الأناشيد الدينية والأهاليل التي ترددها النسوة مع الزغاريد.

ويختتم سكان الجنوب الجزائري عادة "التشعبينة" بقراءة جميع سور القرآن الكريم، ويركزون بعد ذلك في دعائهم بالرحمة والخير على أمواتهم من الجيران والأهل، ويركزون على حضور رجال الدين من الأئمة ومشايخ المنطقة "لتحل البركة" وفق معتقداتهم.



