صورة.. وزير ماليزي ينظف الحرم المكي

لاقت صورة نشرها وزير ماليزي وهو يُشارك العمّال بإزالة آثار الأمطار في المسجد الحرام رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد علي أنه أراد أن يشارك العمال بجهد بسيط، واصفاً مشاركته هذه بـ"النعمة الكبيرة".

من جهتها، كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت، الثلاثاء، على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشهدت منطقة مكة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حيث استمتع زوار بيت الله الحرام بالأمطار وسط ابتهالاتهم ودعواتهم خلال شهر رمضان المبارك.



