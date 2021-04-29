حركة انفصالية تقتل شرطييْن في جنوب نيجيريا

قتل شرطيان على أيدي مسلحين، في ولاية أكوا إيبوم جنوبي نيجيريا، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية، الخميس.
ويعد هذا الهجوم الحلقة الأحدث في سلسلة هجمات وأعمال عنف تستهدف الأمن في هذه المنطقة وتنسب إلى مجموعة انفصالية.
وقال المتحدث باسم الشرطة أوديكو ماكدون في بيان، إن الشرطيين، وأحدهما امرأة برتبة عريف، قتلا بالرصاص، مساء الثلاثاء، أثناء عودتهما إلى منزليهما في منطقة إيكا في ولاية إيبوم.
ووفق المتحدث، "قتل المهاجمون الشرطيين، وأشعلوا النار في مركبتهما قبل مهاجمة قسم شرطة إيكا الذي تصدى لهم".
ويشهد جنوب نيجيريا منذ أسابيع هجمات متعددة استهدفت مراكز الشرطة ومراكز احتجاز وقوات الأمن بشكل عام، تسفر عن وقوع قتلى وجرحى، كان آخرها يوم السبت الماضي.
وفي ظل عدم تبني أية جهة الهجوم، تعزو السلطات النيجيرية بشكل عام هذه الهجمات إلى حركة إيبوب التي تدافع عن سكان بيافرا، الأصليين وتنادي بالاستقلال.
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