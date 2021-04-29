سفير إسرائيل بواشنطن يؤكد التزام بلاده بمنع "نووي" إيران

أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة جلعاد أردان، الخميس، التزام بلاده بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال أردان، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الإدارة الأمريكية ستستمر في مراعاة حرية إسرائيل في العمل ضد التهديد الإيراني".

وأضاف أن "الاتفاق النووي المتوقع لن يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي بل سيؤدي إلى رفع معظم العقوبات عنها في غضون عدة سنوات، وإسرائيل ملتزمة بمنع ذلك".

وفي إشارة إلى نتائج لقاءات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، قال أردان: "تم الاتفاق على أن تتصرف كل من الدولتين بالشفافية وألا تفاجئ كل منهما الأخرى".

وكانت إسرائيل قالت إنها تتابع بقلق المحادثات الجارية في فيينا، وتدعو إلى عدم الاتفاق مع طهران وتكثيف الضغوط عليها.

والأربعاء، هاجم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إيران على خلفية البرنامج النووي، وقال إن طهران "تشكل تهديدًا للمنطقة بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعمها لتنظيمات إرهابية".