سر "المرأة الملتحية" في تحديث آيفون الجديد

طرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل، تحديثا جديدا لنظام تشغيل أجهزة "آيفون" و"آيباد" iOS 14.5، والذى تضمن ميزة السيدة الملتحية.

والسيدة الملتحية جاءت ضمن ما طرحته "أبل" من دفعة جديدة من الرموز التعبيرية والتي بلغت "217 رمزًا تعبيريًا جديدًا" تشمل النساء الملتحيات والأزواج بألوان بشرة مختلفة في خطوة لجعل منتجاتها أكثر شمولاً. جديدة.



وقالت "أبل" عبر موقعها إن الرموز التعبيرية أو الإيموجي الجديدة تدعم درجات لونية للبشرة لكل فرد على حدة في كل أشكال إيموجي الزوجين اللذين يتبادلان القبلات وإيموجي الزوجين مع قلب، بالإضافة إلى أشكال إيموجي جديدة للوجوه والقلوب وإيموجي جديد للنساء ذوات اللحى.

كانت الرموز التعبيرية الحالية مثل "زوجين بقلوب" و "تقبيل الزوجين" متوفرة في السابق فقط في عدد محدود من درجات ألوان البشرة ، والتي تم توسيعها الآن.





وسيشمل تحديث Apple iOS 14.5 مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة، بما في ذلك 200 خيار مختلف للون البشرة للأزواج المختلطين ومن نفس الجنس، بما في ذلك التصميمات المحايدة بين الذكور والإناث والجنس.

تم إصدار تحديث مماثل من Apple سابقًا للرموز التعبيرية "الأشخاص الذين يمسكون بأيديهم" في عام 2019 - والآن ، سيتمكن المستخدمون أيضًا من تخصيص الرموز التعبيرية "للزوجين القلب".







ظهرت الرموز التعبيرية لأول مرة على الهواتف المحمولة اليابانية في أواخر التسعينيات ، وترجمت إلى "شخصية مصورة". مع نمو الإنترنت بسرعة خلال العقد التالي، أصبحوا معيارًا مثل "الوجوه الضاحكة" المرسلة عبر تطبيقات المراسلة الفورية والوسائط الاجتماعية.







تأتي أنظمة التشغيل مثل iOS من Apple و Android من Google مع مجموعة كبيرة من الرموز التعبيرية كمعيار ، والتي تستند إلى مجموعة Unicode Consortium الواسعة من الرموز التعبيرية.

فتح الآيفون بالكمامة

ومن بين ما يتضمنه تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة "آيفون" و"آيباد" iOS 14.5، بات بإمكان مستخدمى الآيفون فتح هواتف حتى لو كانوا يستخدمون الكمامة، لإن تحديثات الإصدار الجديد من نظام التشغيل ستسمح بإلغاء قفل الهاتف الذي يعتمد على التعرف على الوجه من دون الحاجة إلى نزع الكمامة.

بالإضافة إلى إمكانية فتح الهاتف "باستخدام ساعة "أبل واتش" في المعصم مفتوحة القفل وقريبة من "آيفون"، يمكن للمستخدمين ببساطة النظر إلى "آيفون" الخاص بهم وسيتلقون ردة فعل لمسية من الساعة، مما يشير إلى أن "آيفون" الخاص بهم قد فُتح".





ويعني ذلك أن هذه الميزة لن تعمل بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون ساعة "أبل واتش".

إزعاج فيسبوك

التحديث الجديد تضمن خاصية شفافية تتبع التطبيق بما سيعنى ظهور رسالة للمستخدمين تطلب منهم منح التطبيق الإذن لتتبع نشاطهم على الإنترنت، وتُستخدم هذه البيانات حالياً لإنشاء إعلانات عالية الاستهداف بناءً على سلوك المستخدم عبر الإنترنت من قبل شركات مثل "فيسبوك".

وتعد هذه الميزة هى أحد المزايا التى أزعجت مجموعة "فيسبوك" بشدة لأنها كلما قل ما تعرفه عن المستخدم كلما قل ما تجنيه من مال من أرباح الإعلانات.

وأصبح مساعد "أبل" الصوتي الشهير أكثر تنوعاً. فلم يعد لدى "سيري" صوت تلقائي، مما يسمح للمستخدمين باختيار الصوت الذي يتحدث إليهم عند إعداد أجهزتهم لأول مرة"، وتبرّر "أبل" هذه التحديثات بأنها تمثل التزامات طويلة الأمد تتعلق بزيادة التنوع والشمول.



وسيعمل نظام التشغيل الجديد من "أبل" مع جهاز "إيرتاج" الذي أُطلق حديثاً، وهو قرص صغير يمكن توصيله بالمفاتيح أو المحفظة، ما يسهل العثور عليهما عند فقدهما من خلال تعقبهما بتطبيق find my phone.