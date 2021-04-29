"تكفيري" بقبضة أمن تونس.. خلايا نائمة يحركها الإخوان

إرهابيون يقعون تباعا بمصيدة الأمن التونسي في حوادث تنبش العلاقة بين الخلايا النائمة بالجبال والمدن الحدودية وإخوان البلاد.

الداخلية التونسية أعلنت، الخميس، اعتقال "عنصر تكفيري" بمحافظة جندوبة شمال غربي البلاد على الحدود مع الجزائر.

الموقوف، وفق بيان للوزارة، مفتش عه منذ فترة ومحكوم عليه بسنة سجن، ويتبع تنظيما إرهابيا ينشط في المناطق الجبلية شمال غربي البلاد.

من جانبها، قالت مصادر أمنية لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن الموقوف شارك في عملية ذبح راعي غنم يدعى مبروك السلطاني في عام 2015 بجبل المغيلة بمحافظة القصرين (غرب).



وعملية ذبح الراعي الشاب قبل سنوات، زلزلت الرأي العام التونسي وأحدثت رجة في المجتمع نظرا لوحشيتها التي صدمت التونسيين.

الإخوان والخلايا النائمة

في الأثناء، يؤكد محللون أن أنشطة الخلايا الإرهابية النائمة تزايدات بالفترة الأخيرة في المرتفعات الغربية للبلاد، معتبرين أن نسقها محكوم بالمشهد السياسي وتحديدا بالإخوان الذين كلما ضاق عليهم الخناق، إلا وضغطوا أزرار الإرهاب لتشتيت الانتباه عن فشلهم وجرائمهم.

مقاربة يؤكدها توقيت استهداف تونس بالهجمات الإرهابية والتي تزامنت جلها مع ورطة الإخوان سواء سياسيا أو عبر تسرب فضائحهم أو تناحرهم الداخلي وملفات فسادهم.

طرح يؤيده أيضا تفكيك الأمن التونسي منذ أيام قليلة عقب مقتل شرطية فرنسية على يد تونسي على علاقة بالإخوان وتحديدا بما يسمى "ائتلاف الكرامة"، شبكة مختصة تنشط في تمويل العناصر الإرهابية التي تمّ تسفيرها إلى بؤر التوتر.

الشبكة التي تمّ الكشف عنها يديرها شخص أجنبي متزوج من تونسية ويقيمان خارج البلاد، وكانا يشرفان على وضع مخططات لاستقطاب الشباب.

ويتعامل الثنائي الإرهابي، داخل تونس، مع 3 عناصر مهمتهم استدراج ذوي الميولات المتطرفة والمتشددة وأصحاب السوابق وتسفيرهم عبر طرق ومسالك نحو البلدان التي عاشت وتعيش ظروف الحرب والاقتتال بسبب التنظيمات الإرهابية.

وجاء في اعترافات الموقوفين أن الأموال المحجوزة تتعلق بتحويلات مالية ترسلها عائلات 15 عنصرا إرهابيا تونسيا ببؤر التوتر.

العنصران الإرهابيان الموقوفان، وبعد أن مثلا أمام القضاء تمّ الزج بأحدهما في السجن وأطلق سراح الثاني، فيما أصدرت الشرطة التونسية برقية تفتيش بحق الفارّ من عناصر الشبكة الإرهابية الموجودين بتونس.



وتكشف السلطات الأمنية التونسية عن مثل هذه الشبكات المتورطة في تسفير آلاف الشباب التونسي وغيره من جنسيات أفريقية إلى بؤر التوتر أساسا ليبيا والعراق وسوريا، في نسق يكاد يكون أسبوعيا بالفترة الأخيرة.

المحللون الأمنيون التونسيون يفسرون هذه الإيقافات بكثرة العصابات الدموية التي تتاجر بحياة الشباب التونسي وبأمن الشعوب والبلدان من أجل المال الفاسد.

وتتوزع هذه العصابات بين مختصة في التسفير وأخرى مهمتها التمويل والتموين، وثالثة تلعب دور الوسيط بين الإرهابيين المسفرين وعائلاتهم، ورابعة تعمل في إخفاء هؤلاء الإرهابيين بين عديد الدول على رأسها تركيا في انتظار إعادتهم إلى تونس أو إرسالهم إلى دول استقبال أخرى بهويات جديدة.

كل هذه المجموعات المتخصصة تعمل تحت إمرة إخوان تونس والمتعاونين معهم من الأحزاب ورجال الأعمال والجمعيات التي تتخفى تحت ستار "الأعمال الخيرية" لتكون جزءا من شبكات دموية.